Дверь межкомнатная Граффити-2 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x80

Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

