  Главная
  Межкомнатные двери
  Двери Винил
  Серия Graffiti
  ДП В Граффити-21 Grey Pro 200*80
Дверь межкомнатная Граффити-21 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 270

Дверь межкомнатная Граффити-21 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x80

ДП В Граффити-21 Grey Pro 200*80
Арт. 472063
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 270
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 270 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 390 ₽ x 3 шт.
9 330
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
147-0072 Коробка "Т" В Grey Pro МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0072 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
147-0073 Наличник "Т" В Grey Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0073 ⋅ 390 ₽
 390
1 170
Дверь межкомнатная Граффити-21 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Цвет: Grey Pro
ДП В Граффити-21 Grey Pro 200*80
ДП В Граффити-21 Cream Pro 200*80

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Grey Pro
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

