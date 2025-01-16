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  5. ДП В Граффити-23 Super White 200*80
Дверь межкомнатная Граффити-23 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
6 412

Дверь межкомнатная Граффити-23 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x80

Этот товар смотрят 11 человек
ДП В Граффити-23 Super White 200*80
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 283311
Этот товар смотрят 25 человек

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За полотно
6 412
1 069 х 6 месяцев в рассрочку
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Дверь межкомнатная Граффити-23 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x80
Размер полотна, см:
200x80
200x60доставка 16.01.2025
200x70
200x80
200x90доставка 16.01.2025
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Граффити-23 Super White 200*80
ДП В Граффити-23 Grey Pro 200*80

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fiberboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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