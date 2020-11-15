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  5. ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*60
Лотос-2 Casablanca
4,5
4 687 7 812 -40%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass

4,5
Этот товар смотрят 10 человек
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95907
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 687
7 812
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 687 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 517
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
Показать ещё
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*60
ДП ПВХ Лотос-2 Italiano Vero Art Glass 200*60 ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*60 ДП ПВХ Лотос-2 Dark Barnwood Art Glass 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    25.2
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    25.2
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
15 ноября 2020
4
Комментарий
Брали межкомнатные двери в квартиру с установкой и доставкой. Цена приемлемая. Достойное качество, шумоизоляция. Хорошая работа, ребята!
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О
11 июля 2020
4
Комментарий
выбирала через каталог двери, поэтому двери, вживую видела первый раз, когда привезли. очень понравились, это именно то, что и ожидала видеть. двери установили под ключ, с ручками. мне всё нравится.Общей стоимостью, с учетом установки, я довольна. Ну и конечно качеством установки. Сделали аккуратно и быстро
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З
04 марта 2020
4
Комментарий
Магазин рекомендую.Консультант всегда на связи. Заказываю для себя двери не первый раз, установщики делают все аккуратно и быстро.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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