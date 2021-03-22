Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка обычная, филенчатая
5 715 ₽ 7 620 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка обычная, филенчатая
Арт. 97478
Комплектация:
|147-0018
|
Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 506 ₽
|506 ₽
|
|1 518 ₽
|147-0020
|
Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 304 ₽
|304 ₽
|
|912 ₽
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка обычная, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
О товаре
Размер (ВхШ), см:200 x 80
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:37
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Коллекция:Start
Материал:Винил
Артикул:146-0237
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:80
Толщина, мм:37
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Коллекция:Start
Стиль:Современный
Тип двери:Остекленная
Система открывания:Классическая, Раздвижная
Конструкция двери:Филенчатая
Цвет:Dark Barnwood
Общий цвет:Коричневый
Стекло:Art Glass
Вес, кг:33.46
Кромка:Обычная
Поверхность:Матовая, текстурированная
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
Подходит под двухстворчатый проём:Да
Гарантия (лет):1.6
Материал:Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
ПВХ (Германия)
