  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Винил
  4. Серия Start
  5. ДП ПВХ Вираж-2 Dark Barnwood Art Glass 200*80
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка обычная, филенчатая
4,3
5 715 7 620 -25%

Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка обычная, филенчатая

4,3
tumb
tumb
ДП ПВХ Вираж-2 Dark Barnwood Art Glass 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97478
4,3
3 отзыва

За полотно
5 715
7 620
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 715 ₽
Коробка 506 ₽ x 3 шт.
Наличник 304 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 145
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0018 Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 506 ₽
 506
1 518
147-0020 Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 304 ₽
 304
912
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка обычная, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x70доставка 13.11.2025
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Dark Barnwood
ДП ПВХ Вираж-2 Milano Vero Art Glass 200*80 ДП ПВХ Вираж-2 Italiano Vero Art Glass 200*80
ДП ПВХ Вираж-2 Dark Barnwood Art Glass 200*80

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Материал:
    Винил

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)

Характеристики

  • Артикул:
    146-0237
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Dark Barnwood
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    33.46
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Матовая, текстурированная
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

7
4.3 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
М Маргарита
22 марта 2021
5
Комментарий
Самый большой выбор дверей по привлекательным ценам. Подобрали себе симпатичные и недорогие межкомнатные варианты на свой бюджет. А с бесплатным замером, доставкой и скидкой новоселам удалось еще и дополнительно сэкономить
Вам помог этот отзыв?
А
А Алина
03 декабря 2020
4
Комментарий
Здесь заказывали двери для установки в новом офисном здании. Выбрали их по рекомендации и не пожалели. Получили сопровождение заказа от начала сделки и до установки. Отвечают быстро, реагируют на каждый запрос. Современная компания с деловым отношением к работе.
Вам помог этот отзыв?
В
В Валентина
02 июня 2020
4
Комментарий
Двери доставили в срок, как и обещали. Монтаж и демонтаж за один день. Мы остались очень довольны: быстро, четко и красиво.
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
5
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

