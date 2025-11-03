Дверь межкомнатная Лилия правая Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
5 010 ₽ 10 020 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Лилия правая Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая 200x60
Арт. 40112
Комплектация:
|029-0023
|
Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 855 ₽
|855 ₽
|
|2 565 ₽
|029-0363
|
Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 435 ₽
|435 ₽
|
|1 305 ₽
Дверь межкомнатная Лилия правая Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Шпон Стандарт
-
Материал:Шпонированные
Характеристики
-
Артикул:003-0445
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Шпон Стандарт
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:Ф-11 (Орех)
-
Общий цвет:Коричневый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:26.5
-
Кромка:Шпон
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель
Дополнительно:
-
В наличии:1 товар
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.
