  Главная
  Межкомнатные двери
  Шпонированные
  Fine-Line
  Стандарт
  Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Полимер 200*60 Пр.
Дверь межкомнатная Лилия правая Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
0,0
5 010 10 020 -50%

Дверь межкомнатная Лилия правая Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая 200x60

Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Полимер 200*60 Пр.
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 40112
0,0
0 отзывов

За полотно
5 010
10 020
-50%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 010 ₽
Коробка 855 ₽ x 3 шт.
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
8 880
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 855 ₽
 855
2 565
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
Дверь межкомнатная Лилия правая Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
200x60доставка 03.11.2025
200x60
200x70
200x80
Цвет стекла:
Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Полимер 200*60 Пр.
Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Полимер 200*60 Лев.
Кромка:
Шпон
Обычная
Цвет: Ф-11 (Орех)
Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Полимер 200*60 Пр.
Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Полимер 200*60 Лев. Дверь Ш Лилия Ф-05 (Дуб) ПО Полимер 200*60

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Материал:
    Шпонированные

Характеристики

  • Артикул:
    003-0445
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-11 (Орех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Шпон
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.

Характеристики

  • Артикул:
    003-0445
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-11 (Орех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Шпон
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

