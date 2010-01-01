Каталог
  4. Дверь межкомнатная Гост-0 Финиш Флекс, Ламинированные, Миланский орех, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-0 Финиш Флекс, Ламинированные, Миланский орех, глухая, каркасно-щитовая
1 773 2 086 -15%

Код товара: 228201
Фотографии покупателей

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 773
2 086
-15%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 773 ₽
Наличник 168 ₽ x 3 шт.
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Изменить
3 747
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
090-0431 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Тип-0 2150*70*8
090-0431 ⋅ 168 ₽
 168
504
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
Показать ещё
Размер полотна (ВхШ), см:
200×35
200×40
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Материал:
    Ламинированные, Финиш Флекс

Характеристики

  • Артикул:
    092-0501
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Миланский орех
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    8
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Для влажных помещений:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.03
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

