Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Cream Melinga, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 200x40

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто

Цвет по RAL

Cream Melinga - примерно соответствует RAL 7044, матовый (≈ 4,7 GU).

Особенности

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.