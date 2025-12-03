Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные двери
  4. Экошпон
  5. Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
0,0
4 620

Арт. 645722
За полотно
4 620
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 620 ₽
Наличник 390 ₽ x 3 шт.
Стойка 675 ₽
Перекладина 1 800 ₽ x 3 шт.
Межкомнатные двери 4 620 ₽
16 485
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
770 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 390 ₽
 390
1 170
031-2342 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
 675
675
031-2340 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 800 ₽
 1 800
5 400
091-1646 Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
091-1646 ⋅ 4 620 ₽
 4 620
4 620
Размер полотна (ВхШ), см:
200x35
200x35
200x40доставка 03.12.2025
Как сделать замеры
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Браво-23 Wenge Melinga Magic Fog 200*35
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    091-1645
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    15.3
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Дополнительно:

  • В наличии:
    6 товаров

Описание

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

