Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные двери
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, каркасно-щитовая
4,8
3 720

Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, каркасно-щитовая

4,8
Этот товар смотрят 18 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256392
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 720
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 720 ₽
Межкомнатные двери 3 720 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Стойка 675 ₽ x 2 шт.
Перекладина 1 425 ₽
Изменить
11 965
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
620 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
153-1207 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*40
153-1207 ⋅ 3 720 ₽
 3 720
3 720
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-2342 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-2342 ⋅ 675 ₽
 675
1 350
031-2340 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Snow Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2340 ⋅ 1 425 ₽
 1 425
1 425
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Размер полотна, см:
200x35
200x35
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*35
ДП ЭКО Браво-0 Wenge Melinga 200*35 ДП ЭКО Браво-0 Bianco Veralinga 200*35 ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*35
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    10
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).

Характеристики

  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    10
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
Складные двери с отделкой Эко Шпоном. Общая информация..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
С Светлана
16 июня 2024
5
Комментарий
Я довольна покупкой дверей. Выглядят современно, идеально подходят к интерьеру. Конструкция и материал качественные, установка прошла без проблем. Это действительно отличное соотношение цены и качества.
Вам помог этот отзыв?
К
К Ксения
26 мая 2024
5
Комментарий
Недавно приобрела межкомнатные двери Браво для дачи. Двери полностью соответствуют всем характеристикам. Сборка прошла без проблем, все элементы удобно крепятся и плотно фиксируются, что обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Белый цвет делает пространство светлее и просторнее. Покупкой довольна.
Вам помог этот отзыв?
А
А Алексей
04 марта 2024
4
Комментарий
Все было отлично на этапах консультирования и выбора. Сама дверь так же отличная. Но доставку пришлось ждать дольше, чем планировал.
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
3 612
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Grey Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Grey Melinga, глухая, каркасно-щитовая
3 720
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Grey Melinga, глухая, филенчатая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Grey Melinga, глухая, филенчатая
4 320
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, филенчатая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, филенчатая
4 920
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, филенчатая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, филенчатая
4 320
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
5 520
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Snow Melinga, глухая, царговая
 
4 320
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 320
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
4 920
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 588 5 520 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 588 5 520 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 складная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, царговая
5 520

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
1 938 9 690 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
8 970
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, филенчатая
 
4 532 4 770 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
 
5 970
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Хит
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
369 492 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
3 927 19 635 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, царговая
 
4 532 4 770 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
 
4 532 4 770 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, царговая
 
3 928 4 732 ₽ -17%
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
10 185
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 935
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 070
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть