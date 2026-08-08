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  5. ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Bianco melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, царговая
5,0
6 570

Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Bianco melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, царговая 200x40

5,0
Этот товар смотрят 21 человек
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
ДП ЭКО Прима-2 Bianco Melinga 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1016618
Этот товар смотрят 8 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 570
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 570 ₽
Перекладина 1 800 ₽ x 2 шт.
Стойка 608 ₽
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Изменить
12 083
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
1 095 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
091-0386 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
091-0386 ⋅ 1 800 ₽
 1 800
3 600
091-0388 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
091-0388 ⋅ 608 ₽
 608
608
031-2356 Наличник "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-2356 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
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Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Bianco melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, царговая 200x40

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7336
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    15.4
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто
Особенности
Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.

Характеристики

  • Артикул:
    153-7336
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    15.4
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.

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