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  5. ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
Bravo-23 Bianco Veralinga
0,0
4 592

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 29 человек
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 283668
Этот товар смотрят 27 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Перекладина 1 330 ₽
Стойка 630 ₽ x 2 шт.
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Изменить
14 014
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0302 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0302 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
091-0386 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
091-0386 ⋅ 1 330 ₽
 1 330
1 330
091-0388 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
091-0388 ⋅ 630 ₽
 630
1 260
153-1354 ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
153-1354 ⋅ 4 592 ₽
 4 592
4 592
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Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x40
200x35
200x40в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*40
ДП ЭКО Браво-23 Bianco Veralinga Magic Fog 200*40
ДП ЭКО Браво-23 Wenge Melinga Magic Fog 200*40 ДП ЭКО Браво-23 Snow Melinga Magic Fog 200*40
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    153-1354
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1354
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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