Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные
  4. Экошпон
  5. Twiggy
  6. ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35
Твигги-11.3 складная Cappuccino Melinga
0,0
5 152

Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 16 человек
ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256599
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 152
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Стойка 630 ₽ x 2 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Межкомнатные двери 3 606 ₽
Перекладина 1 330 ₽
Изменить
13 098
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
859 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0263 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-0263 ⋅ 630 ₽
 630
1 260
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
153-1267 ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*40
153-1267 ⋅ 3 606 ₽
 3 606
3 606
031-2311 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2311 ⋅ 1 330 ₽
 1 330
1 330
Показать ещё
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x35
200x35в наличии
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*35
ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35
ДП ЭКО Твигги-11.3 Snow Melinga Magic Fog 200*35
+2

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy

Характеристики

  • Артикул:
    153-1266
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея нео
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1266
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный

Популярные подборки

Межкомнатные двери раздвижные из МДФ Двухстворчатые межкомнатные двери купе Межкомнатные двери Эмалит коллекция Twiggy Межкомнатные двери Винил серия Graffiti Межкомнатные двери цвета Brown Dreamline Межкомнатные двери в Люберцах Межкомнатные двери экошпон серии Bravo X Стеклянные двери для ванной и туалета Межкомнатные двери в Пушкине Межкомнатные двери Verda

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Twiggy"

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Snow Melinga
5 152
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Bianco Veralinga
5 152
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 складная Wenge Melinga
5 152
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Лучшая цена
Твигги-11.3 складная Cappuccino Melinga
3 606 5 152 ₽ -30%

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть