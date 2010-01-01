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Твигги-11.3 White Matt
0,0
4 763 5 292 -10%

Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 21 человек
ДП ЭМА Твигги-11.3 White Matt Magic Fog 200*35
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256322
Этот товар смотрят 10 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 763
5 292
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 763 ₽
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Межкомнатные двери 4 763 ₽
Перекладина 1 701 ₽
Стойка 680 ₽ x 2 шт.
Изменить
14 542
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
794 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
066-0211 ДП ЭМА Твигги-11.3 White Matt Magic Fog 200*40
066-0211 ⋅ 4 763 ₽
 4 763
4 763
155-0057 Перекладина "Т" для склад. двери ЭМА White Matt МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
155-0057 ⋅ 1 701 ₽
 1 701
1 701
155-0059 Стойка "Т" для склад. двери ЭМА White Matt МДФ 2070*70*22 (п)
155-0059 ⋅ 680 ₽
 680
1 360
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Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x35
200x35в наличии
200x40в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭКО Твигги-11.3 Bianco Veralinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*35 ДП ЭКО Твигги-11.3 Snow Melinga Magic Fog 200*35
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy

Характеристики

  • Артикул:
    066-0210
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0210
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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