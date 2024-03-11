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  5. ДП В Браво-0 Super White 200*40
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
4,5
3 892

Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x40

4,5
Этот товар смотрят 18 человек
ДП В Браво-0 Super White 200*40
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506906
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
649 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая 200x40
Размер полотна, см:
200x40
200x35доставка 16.01.2025
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Браво-0 Super White 200*40
ДП В Браво-0 Grey Pro 200*40 ДП В Браво-0 Total Black 200*40

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).

Характеристики

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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О
О
Ольга
12 сентября 2024
5
Комментарий
Купила складную межкомнатную дверь Браво. Никаких сложностей со сборкой не возникло у мастера, все детали подошли идеально. Дверь очень легкая и стильная, отлично вписалась в интерьер. Особенно радовал современный дизайн и чистый белый цвет. Определённо рекомендую.
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Д
Д
Денис
23 августа 2024
5
Комментарий
Заказал межкомнатные двери Bravo. Доставка была организована на высшем уровне — ребята быстро доставили заказ прямо до двери и позаботились о целостности товара. Двери имеют современный стиль и отлично смотрятся дома. Понравился белый цвет — он делает помещение светлее. Качество на высоте, учитывая стоимость.
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М
М
Марина
11 марта 2024
5
Комментарий
Фирму нашли в интернете, заказали 4 двери. Всё супер и цены и специалисты отзывчивые.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
1
2 звезды
0
1 звезда
0

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