Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
3 892 ₽
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506905
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|147-0057
|
Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 1 ₽
|1 ₽
|
|5 ₽
|147-0058
|
Добор "Т" В Super White МДФ 2070*100*8 M
147-0058 ⋅ 428 ₽
|428 ₽
|
|1 284 ₽
|146-0543
|
ДП В Браво-0 Super White 200*40
146-0543 ⋅ 3 690 ₽
|3 690 ₽
|
|3 690 ₽
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Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна, см:
200x35 — доставка 12.03.2025
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 35
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo
Характеристики
-
Артикул:146-0542
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:35
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Складная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Super White
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:10
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).
Характеристики
-
Артикул:146-0542
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:35
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Складная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Super White
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:10
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
Отзывы и вопросы о товаре4