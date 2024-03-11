Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные двери
  4. ПВХ
  5. ДП В Браво-0 Super White 200*35
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
3 892

Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 31 человек
tumb 1 - ДП В Браво-0 Super White 200*35
ДП В Браво-0 Super White 200*35
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506905
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Наличник 1 ₽ x 5 шт.
Добор 428 ₽ x 3 шт.
Межкомнатные двери 3 690 ₽
Изменить
8 871
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 1 ₽
 1
5
147-0058 Добор "Т" В Super White МДФ 2070*100*8 M
147-0058 ⋅ 428 ₽
 428
1 284
146-0543 ДП В Браво-0 Super White 200*40
146-0543 ⋅ 3 690 ₽
 3 690
3 690
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна, см:
200x35
200x35доставка 12.03.2025
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Браво-0 Super White 200*35
ДП В Браво-0 Grey Pro 200*35 ДП В Браво-0 Total Black 200*35

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Super White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    10
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).

Характеристики

  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Super White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    10
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6

Отзывы и вопросы о товаре

4
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
О Ольга
12 сентября 2024
5
Комментарий
Купила складную межкомнатную дверь Браво. Никаких сложностей со сборкой не возникло у мастера, все детали подошли идеально. Дверь очень легкая и стильная, отлично вписалась в интерьер. Особенно радовал современный дизайн и чистый белый цвет. Определённо рекомендую.
Вам помог этот отзыв?
Д
Д Денис
23 августа 2024
5
Комментарий
Заказал межкомнатные двери Bravo. Доставка была организована на высшем уровне — ребята быстро доставили заказ прямо до двери и позаботились о целостности товара. Двери имеют современный стиль и отлично смотрятся дома. Понравился белый цвет — он делает помещение светлее. Качество на высоте, учитывая стоимость.
Вам помог этот отзыв?
М
М Марина
11 марта 2024
5
Комментарий
Фирму нашли в интернете, заказали 4 двери. Всё супер и цены и специалисты отзывчивые.
Вам помог этот отзыв?

Другие предложения из раздела "ПВХ"

Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
 
3 570 4 200 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
 
3 570 4 200 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
 
3 570 4 200 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
 
3 570 4 200 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
 
3 570 4 200 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
4 920
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 472

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Concept-501 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
1 938 9 690 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
8 970
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, кромка abs, филенчатая
 
4 532 4 770 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, филенчатая
 
5 970
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Хит
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
369 492 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
3 927 19 635 ₽ -80%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Snow Art, глухая, царговая
 
4 532 4 770 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, magic fog, царговая
 
4 532 4 770 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, царговая
 
3 928 4 732 ₽ -17%
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
10 185
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 935
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 070
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть