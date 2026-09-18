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Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Праймер White Грунт (под окраску), правое открывание, Серый, глухая, скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая

Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Праймер White Грунт (под окраску) Серый, Правое открывание, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая 230x70

Коротко о товаре
  • Артикул:
    58170-4851 Скопировано
  • Материал:
    Грунт (под окраску)
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    58170-4851 Скопировано
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    42
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    27.02
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий (26-32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (магнитная защелка Border)
  • Фрезеровка под петли:
    Да (3 скрытые петли Krona Koblenz)
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Дверь скрытого монтажа с внутреннем открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете МатХром
Отделка
Праймер White - грунт-пленка, обеспечивающая идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и лаков
Комплектующие
Врезана магнитная защелка Border, выполнена фрезеровка под 3 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 3 скрытыми петлями Krona Koblenz
Особенности
Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки для легкого и практически бесшумного закрывания; выполнена фрезеровка под скрытые петли.

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  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

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