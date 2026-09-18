Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Праймер White Грунт (под окраску) Серый, Правое открывание, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая 230x70

Отделка

Праймер White - грунт-пленка, обеспечивающая идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и лаков

Комплектующие

Врезана магнитная защелка Border, выполнена фрезеровка под 3 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 3 скрытыми петлями Krona Koblenz

Особенности

Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки для легкого и практически бесшумного закрывания; выполнена фрезеровка под скрытые петли.

Дверь скрытого монтажа с внутреннем открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете МатХром