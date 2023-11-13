Дверь межкомнатная Кристалл Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
0,0
10 114 ₽ 13 485 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Кристалл Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 21438
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|А 031-0301
|
Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
|819 ₽
|
|2 457 ₽
|031-0304
|
Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 448 ₽
|448 ₽
|
|2 240 ₽
Дверь межкомнатная Кристалл Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:8
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Кристалл
-
Материал:Стеклянные
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла с художественным рисунком в технике «алмазная грань», с еврокромкой
Особенности
Приобретайте фурнитуру на ваш выбор (две петли, ручка, замковый механизм плюс цилиндр к нему или защелка с фиксатором либо защелка без запирания). Погонажные изделия в разделе "Комплектующие" приведены для примера, стеклянные полотна могут
