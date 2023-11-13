Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Стеклянные двери
  4. Дверь СТ-1 Кристалл Сатинато Белое 200*90 (врезка под ID:134,600)
Дверь межкомнатная Кристалл Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
0,0
10 114 13 485 -25%

Дверь межкомнатная Кристалл Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая

Этот товар смотрят 31 человек
tumb
Дверь СТ-1 Кристалл Сатинато Белое 200*90 (врезка под ID:134,600)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 21438
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 114
13 485
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 114 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 811
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
Показать ещё
Дверь межкомнатная Кристалл Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Кристалл
  • Материал:
    Стеклянные

Характеристики

  • Артикул:
    012-0206
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Кристалл
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    36
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла с художественным рисунком в технике «алмазная грань», с еврокромкой
Особенности
Приобретайте фурнитуру на ваш выбор (две петли, ручка, замковый механизм плюс цилиндр к нему или защелка с фиксатором либо защелка без запирания). Погонажные изделия в разделе "Комплектующие" приведены для примера, стеклянные полотна могут

Стеклянные двери. Общая информация..pdf Изделия из закаленного стекла. Транспортировка и хранение..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

25
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?

