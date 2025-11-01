Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Стеклянные двери
  4. Дверь СТ-2 Диана Сатинато Белое 200*70 (врезка под ID:134,ОП)
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
4,0
9 735

Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая

4,0
Дверь СТ-2 Диана Сатинато Белое 200*70 (врезка под ID:134,ОП)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 15834
4,0
За полотно
9 735
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Диана
  • Материал:
    Стеклянные

Характеристики

  • Артикул:
    012-0037
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Диана
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    28
  • Размер упаковки:
    201* 71 *4,7
  • Поверхность:
    Гладкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из закаленного стекла 8мм, с еврокромкой.
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
4.0 / 5 (На основе 0 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

