Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Стеклянные двери
  4. Дверь межкомнатная, Белое сатинато
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
4,0
9 735

Дверь межкомнатная, Белое сатинато

4,0
Этот товар смотрят 21 человек
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 15834
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

4,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 735
1 623 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
Высота, см:
200
Ширина, см:
70
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Диана
  • Материал:
    Стеклянные

Характеристики

  • Артикул:
    012-0037
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Диана
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Стеклянная
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    28
  • Размер упаковки:
    201* 71 *4,7
  • Поверхность:
    Гладкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из закаленного стекла 8мм, с еврокромкой.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Характеристики

  • Артикул:
    012-0037
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Диана
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Стеклянная
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    28
  • Размер упаковки:
    201* 71 *4,7
  • Поверхность:
    Гладкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из закаленного стекла 8мм, с еврокромкой.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
4.0 / 5 (На основе 0 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Стеклянные двери"

Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные, Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Распродажа
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные, Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
14 726 19 635 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Грация Стеклянные, Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Дверь межкомнатная Грация Стеклянные, Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
6 706
Дверь межкомнатная Аркада Стеклянные, Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Аркада Стеклянные, Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
10 346
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть