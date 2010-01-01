Дверь межкомнатная, Белое сатинато
4,0
9 735 ₽
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
4,0
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 15834
Дверь межкомнатная, Белое сатинато
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:8
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Диана
-
Материал:Стеклянные
Характеристики
-
Артикул:012-0037
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:8
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Диана
-
Стиль:Модерн
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая
-
Конструкция двери:Стеклянная
-
Цвет:Белое сатинато
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201* 71 *4,7
-
Поверхность:Гладкая
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Изготовлена из закаленного стекла 8мм, с еврокромкой.
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
