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  5. Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
5 000 24 270

Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой

4,8
Этот товар смотрят 9 человек
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1073693
Этот товар смотрят 24 человека

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Гарантийный срок 18 месяцев
5 000 24 270
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара: Неполная комплектация (отсутствуют ключи), деформация (прогиб) дверной ручки и поверхностные царапины на наружной стороне полотна

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Casablanca
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Неполная комплектация (отсутствуют ключи), деформация (прогиб) дверной ручки и поверхностные царапины на наружной стороне полотна

Характеристики

  • Артикул:
    033-1349уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Casablanca
  • Модель:
    Пик
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель типа Skin Doors. Винил.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    70/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 90-45/45 C Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Букле черное/Casablanca
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.AM05.H03178.
  • Вес, кг:
    55
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  • В наличии:
    1 товар
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Описание

Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    033-1349уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Casablanca
  • Модель:
    Пик
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель типа Skin Doors. Винил.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    70/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 90-45/45 C Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Букле черное/Casablanca
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.AM05.H03178.
  • Вес, кг:
    55

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