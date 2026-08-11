5 000₽
24 270 ₽
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара:
Неполная комплектация (отсутствуют ключи), деформация (прогиб) дверной ручки и поверхностные царапины на наружной стороне полотна
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
205 x 86 Правое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Bravo
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Цвет снаружи:
Букле черное
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Цвет внутри:
Casablanca
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Отделка снаружи:
Металл
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Отделка внутри:
МДФ
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Дефекты на образце:
Неполная комплектация (отсутствуют ключи), деформация (прогиб) дверной ручки и поверхностные царапины на наружной стороне полотна
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Артикул:
033-1349уценка
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Длина, см:
205
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Ширина, см:
86
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Страна:
Россия
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Бренд:
Bravo
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Цвет снаружи:
Букле черное
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Цвет внутри:
Casablanca
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Модель:
Пик
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Открывание:
Правое
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Открывание (˚):
180
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Исполнение:
Металл-панель
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Марка стали:
Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
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Отделка снаружи:
Стальной лист с декоративным тиснением.
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Отделка внутри:
Декоративная панель типа Skin Doors. Винил.
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Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel.
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Толщина полотна/коробки, мм:
70/98
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Толщина стали короба, мм:
1.2
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Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
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Ширина наличника:
50
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Эксцентрик:
Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
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Тип коробки:
Открытый
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Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
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Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
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Утепление:
Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
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Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
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Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
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Верхний замок:
Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
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Нижний замок:
Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
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Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
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Цилиндр:
Ключ-фиксатор 90-45/45 C Хром (5 ключей)
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Накладка цилиндровая наружная:
DE-11-CL INOX P
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Накладка цилиндровая внутренняя:
DE-11-CL INOX P
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Накладка сувальдная наружная:
DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
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Накладка сувальдная внутренняя:
DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
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Ручка:
A-493 C Хром
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Ночная задвижка:
З-60 Никель
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Поворотник для ночной задвижки:
ТТ-0803-8/75 CR Хром
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Глазок:
6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
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Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
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Цвет:
Букле черное/Casablanca
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Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.AM05.H03178.
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Вес, кг:
55
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