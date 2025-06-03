Карниз ПВХ Casablanca 80
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1 320 ₽
Карниз ПВХ Casablanca 80
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Ликвидация
Арт. 95955
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1 320 ₽
Карниз ПВХ Casablanca 80
Размер, см:
80 — доставка 03.06.2025
В наличии: 2 товара
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:80
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Цвет:Casablanca
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Материал:Винил
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Бренд:Bravo
Характеристики
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Артикул:147-0008
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Длина, мм:800
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Цвет:Casablanca
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Материал:Винил
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Бренд:Bravo
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Характеристики
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Артикул:147-0008
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Длина, мм:800
-
Цвет:Casablanca
-
Материал:Винил
-
Бренд:Bravo
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