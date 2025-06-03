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Карниз ПВХ Casablanca 80
0,0
1 320

Карниз ПВХ Casablanca 80

Этот товар смотрят 17 человек
tumb 1 - Карниз ПВХ Casablanca 80
Карниз ПВХ Casablanca 80
Ликвидация
Арт. 95955
Этот товар смотрят 34 человека

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С заботой о клиентах

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 320
Карниз ПВХ Casablanca 80
Размер, см:
80
120
80доставка 03.06.2025
70доставка 03.06.2025
90
60
Как сделать замеры
В наличии: 2 товара
Цвет:
Карниз ПВХ П-23 (Белый) 80 Карниз ПВХ Italiano Vero 80 Карниз ПВХ Dark Barnwood 80 Карниз ПВХ Milano Vero 80
Карниз ПВХ Casablanca 80
Карниз ПВХ П-32 (МиланОрех) МДФ 80

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    80
  • Цвет:
    Casablanca
  • Материал:
    Винил
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

  • Артикул:
    147-0008
  • Длина, мм:
    800
  • Цвет:
    Casablanca
  • Материал:
    Винил
  • Бренд:
    Bravo
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Характеристики

  • Артикул:
    147-0008
  • Длина, мм:
    800
  • Цвет:
    Casablanca
  • Материал:
    Винил
  • Бренд:
    Bravo

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Подходит для моделей дверей

Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
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Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
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Дверь межкомнатная Скинни-12 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
Дверь межкомнатная Скинни-12 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
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Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Casablanca, остекленная, white сrystal, кромка abs, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Casablanca, остекленная, white сrystal, кромка abs, филенчатая
 
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Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-21 Винил Casablanca, остекленная, white сrystal, кромка abs, филенчатая
 
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил Casablanca, остекленная, white сrystal, кромка abs, филенчатая
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил Casablanca, остекленная, white сrystal, кромка abs, филенчатая
 
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
Хит
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
4 920
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
4 920
Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca, остекленная, white сrystal, кромка abs, филенчатая
Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca, остекленная, white сrystal, кромка abs, филенчатая
9 270
Дверь межкомнатная Альфа-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
Дверь межкомнатная Альфа-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
7 020
Дверь межкомнатная Лотос-2 Винил Casablanca, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
Дверь межкомнатная Лотос-2 Винил Casablanca, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 370