  1. Главная
  2. Распродажа
  3. Распродажа выставочных образцов
  4. ДП ЭКО Браво-22 White Wood Magic Fog 200*60
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
5,0
3 465 4 620 -25%

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x60

5,0
Этот товар смотрят 16 человек
tumb
tumb
tumb
tumb
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229695
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв

За полотно
3 465
4 620
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 465 ₽
Коробка 506 ₽ x 3 шт.
Наличник 304 ₽ x 3 шт.
Изменить
5 895
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1186 Коробка "Т" ЭКО White Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1186 ⋅ 506 ₽
 506
1 518
031-1187 Наличник "Т" ЭКО White Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1187 ⋅ 304 ₽
 304
912
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
200x60
Как сделать замеры
Цвет: White Wood
ДП ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Slate Art Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Look Art Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Original Oak Magic Fog 200*60
+8

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0684
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Ч
Ч Черновал Елена Геннадьевна
20 августа 2023
5
Достоинства
Соотношение цена/качество/дизайн/возможность корректировки под проем
Недостатки
Пока не увидела
Комментарий
Хочу поблагодарить команду магазина 169 за свои межкомнатные двери. Особую благодарность выражаю менеджеру Анастасии (доб.219, очень отзывчивый и ответственный человек), монтажникам Дмитрию и Николаю (братья): приехали к 08.00, закончили монтаж 4-х дверей в 15.30. Претензий к монтажу не имею, а я просматривала всё досконально!!!))) <br> Молодцы!!! Всё - супер! Не стыдно будет порекомендовать двери от 169!
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

