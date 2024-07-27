Каталог
ДП Л Гост-0 Л-23 (Белый) 200*80
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
4,7
2 184

Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка нет, каркасно-щитовая

4,7
ДП Л Гост-0 Л-23 (Белый) 200*80
ДП Л Гост-0 Л-23 (Белый) 200*80
Арт. 228232
4,7
За полотно
2 184
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
Цвет: Л-23 (Белый)
ДП Л Гост-0 Л-11 (ИталОрех) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 200*80
ДП Л Гост-0 Л-23 (Белый) 200*80

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Материал:
    Ламинированные, Финиш Флекс

Характеристики

  • Артикул:
    092-0587
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-23 (Белый)
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    14
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша

Отзывы и вопросы о товаре

21
4.7 / 5 На основе 3 оценок
А
А Анастасия
27 июля 2024
5
Комментарий
Недавно приобрела межкомнатные двери в белом цвете для моей квартиры, и я очень довольна покупкой! Двери выглядят элегантно и стильно, а белый цвет добавляет свет в пространство. Качество отделки на высшем уровне, что приятно удивило, учитывая вполне доступную цену. Удобство использования тоже не подкачало: двери легко открываются и закрываются. Однозначно рекомендую этот товар всем, кто ценит качество.
П
П Покупатель
26 июня 2024
5
И
И Илья
19 мая 2024
4
Комментарий
Заказал дверь в квартиру. Качество и внешний вид- супер. Единственный минус, что уровень шумоизоляции слегка подводит. Но в целом нареканий нет.
4.7 / 5 (На основе 21 оценок)
5 звезд
14
4 звезды
7
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

