Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
4,7
2 184 ₽
4,7
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228232
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80 — доставка 15.11.2025
О товаре
Размер (ВхШ), см:200 x 80
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:38
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Коллекция:Gost
Материал:Ламинированные, Финиш Флекс
Характеристики
Артикул:092-0587
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:80
Толщина, мм:38
Страна происхождения:Россия
Бренд:Bravo
Коллекция:Gost
Стиль:Современный
Тип двери:Глухая
Система открывания:Классическая, Раздвижная
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
Цвет:Л-23 (Белый)
Общий цвет:Белый
Вес, кг:14
Кромка:Нет
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
Объём, м. куб.:0.064
Материал:Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
Дополнительно:
В наличии:1 товар
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Характеристики
Отзывы и вопросы о товаре21