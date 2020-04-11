Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Распродажа
  3. Распродажа выставочных образцов
  4. Ликвидация остатков межкомнатных дверей
  5. ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*90
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
0,0
5 040 6 720 -25%

Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая

Этот товар смотрят 22 человека
tumb 1 - ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*90
tumb 2 - ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*90
ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*90
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237984
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 040
6 720
-25%
Доставим завтра
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x90доставка 03.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 1 товар
Цвет: Grey Matt
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*90
ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*90
ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*90 ДП HF Прима-2 White Mix 200*90
+10

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

6
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
К Карен
01 января 2022
5
Комментарий
В этом магазине огромное количество дверей, представленные в разном диапазоне цен и дизайнерских решений. Я выбрал одну из самых бюджетных и остался вполне доволен. Вам же я советую присмотреться и к другим вариантам. В магазине есть так же услуги доставки и установки, которые естественно оплачиваются отдельно.
Вам помог этот отзыв?
Г
Г Гена
11 октября 2020
5
Комментарий
Изначально при покупке этой двери планировалось лишь ее временное пользование на 2-3 года, пока в доме идет ремонт. Но что-то пошло не так и эта дверь стоит у нас уже 11 лет. С каждым годом мы задаемся вопросом «а будем ли мы ее менять?» и каждый раз сходимся во мнении, что не стоит. А самое главное, что за это долгое время она ни разу не давала поводу приобрести новую, ведь она еще ни разу не ломалась. Качество просто замечательное.
Вам помог этот отзыв?
П
П Петр Степанюк
11 апреля 2020
5
Комментарий
Перед покупкой этой двери советую вам внимательнее обращать внимание на ширину дверного полотна, потому что в момент покупки я этого не учел. Пришлось снова ехать в магазин и менять, благо продавцы вошли в мое положение и поменяли.
Вам помог этот отзыв?

Другие предложения из раздела "Ликвидация остатков межкомнатных дверей"

Дверь межкомнатная Future-662 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, царговая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Future-662 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, царговая
500 8 900 ₽ -94%
Дверь межкомнатная Concept-592 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Concept-592 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
500 6 800 ₽ -93%
Дверь межкомнатная Concept-502 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель чёрный, царговая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Concept-502 ПВХ Шелл грей, остекленная, лакобель чёрный, царговая
500 6 800 ₽ -93%
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
1 500 13 800 ₽ -89%
Дверь межкомнатная Future-592 ПВХ Дуб Серена светло-серый, глухая, царговая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Future-592 ПВХ Дуб Серена светло-серый, глухая, царговая
500 8 660 ₽ -94%
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая Ликвидация
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
1 500 24 600 ₽ -94%
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Лайт грей, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Лайт грей, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
500 17 500 ₽ -97%
Дверь межкомнатная DONNA Эмаль Белый, глухая/фрезерованная, каркасно-щитовая
Ликвидация
Дверь межкомнатная DONNA Эмаль Белый, глухая/фрезерованная, каркасно-щитовая
500 11 800 ₽ -96%
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Лакобель белый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Лакобель белый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
3 500 49 600 ₽ -93%
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, декор зеркало, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, декор зеркало, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
1 500 24 600 ₽ -94%
Дверь межкомнатная Future-503 ПВХ Дуб патина серый, глухая, царговая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Future-503 ПВХ Дуб патина серый, глухая, царговая
500 6 800 ₽ -93%
Дверь межкомнатная Concept-702 ПВХ Магнолия, глухая, декор лакобель чёрный, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Ликвидация
Дверь межкомнатная Concept-702 ПВХ Магнолия, глухая, декор лакобель чёрный, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
500 16 850 ₽ -97%

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
12 570
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, филенчатая
7 239 7 620 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, каркасно-щитовая
9 570
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
 
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, каркасно-щитовая
9 570
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
8 670
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
 
6 384 6 720 ₽ -5%
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Cappuccino Veralinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Cappuccino Veralinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
 
7 826
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Look Art, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Look Art, глухая, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, царговая
 
5 070
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть