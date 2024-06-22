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  5. ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый чёрный
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
5,0
500 11 300 -96%

Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая

5,0
Этот товар смотрят 20 человек
tumb 1 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый чёрный
ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый чёрный
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 385409
Этот товар смотрят 32 человека

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5,0
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
500
11 300
-96%
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Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x80
200x90доставка 03.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 2 товара

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовая черная
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовая черная
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием

Отзывы и вопросы о товаре

6
5.0 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
К Константин
11 сентября 2024
5
Комментарий
Установил в своём доме межкомнатную дверь от Triadoors и остался очень доволен качеством. Водостойкость на высоте, так что уместна даже в ванных комнатах. Доставка прошла без проблем и задержек, что всегда приятно. В общем, рекомендую этот товар тем, кто ценит стиль и надежность.
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В
В Вероника
11 августа 2024
5
Комментарий
Заказала межкомнатные двери из-за их стильного внешнего вида и скрытой конструкции, но монтаж оказался весьма непростым. Но все остальное от заказа до доставки без нареканий. Да и сами двери просто отличные.
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Е
Е Екатерина
22 июня 2024
4
Комментарий
Приобрела двери INVISIBLE-700 и осталась довольна. Двери качественные, с высокими показателями шумоизоляции и влагостойкости, что особенно удобно для установки в городской квартире. Матовая чёрная кромка придает изделию стильный вид. Единственный небольшой минус - цена, но качество полностью оправдывает затраты.
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5.0 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
5
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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