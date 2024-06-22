Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
5,0
500 ₽ 11 300 ₽ -96%
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
5,0
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Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 385409
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Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90 — доставка 03.06.2025
В наличии: 2 товара
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Материал:Грунт (под окраску)
Характеристики
-
Артикул:FD7000048
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Стиль:Современный, Минимализм
-
Тип двери:Глухая, Скрытая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Грунт
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201* 91 *5
-
Тип коробки:INVISIBLE
-
Тип погонажных изделий:Компл. INVISIBLE алюм
-
Кромка:Матовая черная
-
Поверхность:матовая
-
Возможность покраски:да
-
Для влажных помещений:да
-
Наличие притвора:нет
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( 32дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Интенсивное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка
Характеристики
-
Артикул:FD7000048
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Стиль:Современный, Минимализм
-
Тип двери:Глухая, Скрытая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Грунт
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201* 91 *5
-
Тип коробки:INVISIBLE
-
Тип погонажных изделий:Компл. INVISIBLE алюм
-
Кромка:Матовая черная
-
Поверхность:матовая
-
Возможность покраски:да
-
Для влажных помещений:да
-
Наличие притвора:нет
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( 32дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Интенсивное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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