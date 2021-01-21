Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
0,0
3 822 ₽
Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
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Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228328
Этот товар смотрят 31 человек
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Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
Как сделать замеры
В наличии: 1 товар
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
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Бренд:Bravo
-
Коллекция:Gost
-
Материал:Финиш Флекс, Ламинированные
Характеристики
-
Артикул:092-0518
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Gost
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Л-12 (МиланОрех)
-
Общий цвет:Коричневый
-
Вес, кг:23.2
-
Кромка:ПВХ
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
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Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Характеристики
-
Артикул:092-0518
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Gost
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Л-12 (МиланОрех)
-
Общий цвет:Коричневый
-
Вес, кг:23.2
-
Кромка:ПВХ
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
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