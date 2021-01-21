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  4. Ликвидация остатков межкомнатных дверей
  5. ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*70
Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
0,0
3 822

Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 21 человек
tumb 1 - ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*70
tumb 2 - ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*70
ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*70
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228328
Этот товар смотрят 31 человек

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0,0
3 отзыва

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За полотно
3 822
637 х 6 месяцев в рассрочку
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Этот товар купили 84 раза
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Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70доставка 03.06.2025
200x80
200x90
Как сделать замеры
В наличии: 1 товар
Цвет: Л-12 (МиланОрех)
ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*70
ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*70 ДП Л Гост-0У Л-16 (Серый) 200*70

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-12 (МиланОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    23.2
  • Кромка:
    ПВХ
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-12 (МиланОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    23.2
  • Кромка:
    ПВХ
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Отзывы и вопросы о товаре

10
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
У
У Ульяна
16 декабря 2021
5
Достоинства
Легкая сборка,качество и цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Всем остались довольны! Нам консультант попался вежливый, компетентный, и доброжелательный сотрудник. Подробно проконсультировал по дверям
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В
В Виктория
21 марта 2021
5
Достоинства
компактные
Недостатки
Нет
Комментарий
Мне они напоминают вход в другой мир. комната не кажется меньше, скорее даже становится больше. К тому же, экономится пространство за счет сдвигания в сторону, а не в пространство другой комнаты. Об удобстве и бесшумности даже говорить не приходится
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В
В Владимир
21 января 2021
4
Достоинства
каркас двери супер, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Шикарно, доступно, При выборе дверей мы исходили из нескольких критериев - влагостойкость (т.к. меняли двери по всей квартире, т.е. во всех комнатах и санузле планировали поставитьь одинаковые двери), долговечность и износостойкость, т.е. хоть и не на века, но на долгие годы и, конечно же, чтобы не переплачивать. Таким образом, остановились на таком покрытии, как экошпон. Анализ предложений рынка показал, что с таким покрытием дверки изгтавливются в России не многими производителями и самыми демократичными по цене оказались дверки мебельной фабрики «Мебель 169»
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