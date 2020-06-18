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  5. ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 190*55
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
0,0
4 452

Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая

Этот товар смотрят 35 человек
tumb 1 - ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 190*55
ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 190*55
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222201
Этот товар смотрят 25 человек

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3 отзыва

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За полотно
4 452
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Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
190x55
190x55доставка 03.06.2025
190x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
В наличии: 2 товара
Цвет: Fresco
ДП ПВХ Скинни-32 Italiano Vero 190*55
ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 190*55
ДП ПВХ Скинни-32 Milano Vero 190*55 ДП ПВХ Скинни-32 Casablanca 190*55
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Fresco
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    10
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Fresco
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    10
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Отзывы и вопросы о товаре

10
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Анна
20 января 2021
5
Комментарий
Привет! Очень понравилась эта дверь, много времени не потребовалось, чтоб все установить. Отлично вписалась в комнату за счёт своего внешнего вида, огромным полюсом служит, что дверь лёгкая и для ее открытия/ закрытия не требуется сила. Качество супер. Спасибо! Достоинство. Дешевые цены! Всем советую покупать только тут!!!
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С
С Станислав
27 декабря 2020
4
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Вполне можно подобрать нормальные дверьми прочее за адекватную цену. Впечатлило, что есть межкомнатные двери, которые выглядят почти как в дорогих фирменных магазинах, но при этом стоимость адекватная. Если не шибко придираться, то вполне! А ещё здесь обалденные продавцы консультанты! Всем советую этот магазин!
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М
М Марго
18 июня 2020
4
Комментарий
Заказывала двери на сайте, сразу понравилось отношение консультанта, она всё отлично рассказала про двери и помогла правильно подобрать под мой запрос, чтобы были не совсем недорогие и качественные, а также по цвету и т.д. Привезли на следующий день и установщики приехали четко по времени. Теперь о качестве самих дверей. Большое спасибо менеджеру за то, что посоветовала именно эти двери, я уже вторую неделю не нарадуюсь такой удачной покупке.
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