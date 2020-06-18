Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
0,0
4 452 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
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Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222201
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Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
Как сделать замеры
В наличии: 2 товара
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШ), см:190 x 55
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Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:36
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Страна происхождения:Россия
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Бренд:Bravo
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Коллекция:Skinny
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Материал:Винил
Характеристики
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Система открывания:Раздвижная, Классическая
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Конструкция двери:Филенчатая
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Цвет:Fresco
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Общий цвет:Белый
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Вес, кг:10
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Кромка:ABS
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Поверхность:Гладкая, матовая
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Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
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Гарантия (лет):1.6
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Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
ПВХ (Германия)
Характеристики
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Система открывания:Раздвижная, Классическая
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Конструкция двери:Филенчатая
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Цвет:Fresco
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:10
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
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