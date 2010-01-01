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Дорогие входные двери отличаются от дешевых увеличенной толщиной металла, контуром уплотнения и внутренним наполнением. Также стоит отметить, что в более дорогих дверях обычно большее количество замков и повышенная система защиты.
При выборе входной двери следует обратить внимание на толщину полотна, количество и тип замков. Остальное зависит от ваших пожеланий.
Мы сотрудничаем в основном с отечественными производителями, из Воронежа и Рязани. Основные бренды, представленные в нашем магазине: «el'PORTA», фабрика "Браво", «Vi LARIO».