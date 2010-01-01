Дорогие входные двери отличаются от дешевых увеличенной толщиной металла, контуром уплотнения и внутренним наполнением. Также стоит отметить, что в более дорогих дверях обычно большее количество замков и повышенная система защиты.

При выборе входной двери следует обратить внимание на толщину полотна, количество и тип замков. Остальное зависит от ваших пожеланий.

Мы сотрудничаем в основном с отечественными производителями, из Воронежа и Рязани. Основные бренды, представленные в нашем магазине: «el'PORTA», фабрика "Браво", «Vi LARIO».

Входные двери каких брендов есть у вас в магазине?

Как быстро установят дверь?

Установка двери бригадой монтажников может быть назначена на следующий день после доставки дверей. Специалист по замеру приедет в удобное для вас время и день.