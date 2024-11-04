Дверь входная Лайн Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Лайн Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86 Левое
Арт. 236742
Дверь входная Лайн Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86 Левое
Направление открывания:
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205x86
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:205 x 86 Левое
-
Страна:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Букле черное
-
Цвет внутри:Cappuccino Veralinga
-
Отделка снаружи:Металл
-
Отделка внутри:МДФ
Характеристики
-
Артикул:033-2074
-
Длина, см:205
-
Ширина, см:86
-
Страна:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Букле черное
-
Цвет внутри:Cappuccino Veralinga
-
Модель:Лайн
-
Открывание:Левое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Металл-панель
-
Марка стали:Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
-
Отделка снаружи:Стальной лист с декоративным тиснением.
-
Отделка внутри:Декоративная панель. Толщина 6 мм, Эко Шпон, молдинги из нержавеющей полированной стали.
-
Окраска:Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
-
Толщина полотна/коробки, мм:66/92
-
Толщина стали короба, мм:1.2
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1.2
-
Ширина наличника:50
-
Эксцентрик:Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
-
Тип коробки:Открытый
-
Уплотнитель:Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
-
Усиление:Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
-
Утепление:Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
-
Крепление:Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
-
Петли:140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
-
Верхний замок:Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
-
Нижний замок:Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:3 класс ( 20-25 дБ)
-
Цилиндр:Ключ/фиксатор Bravo AF-80-45/35 C Хром (5 ключей)
-
Накладка цилиндровая наружная:DE-11-CL INOX P
-
Накладка цилиндровая внутренняя:DE-11-CL INOX P
-
Накладка сувальдная наружная:DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
-
Накладка сувальдная внутренняя:DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
-
Ручка:A-493 C Хром
-
Ночная задвижка:З-60 Никель
-
Поворотник для ночной задвижки:ТТ-0803-8/75 CR Хром
-
Глазок:6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
-
Комплектующие:Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
-
Цвет:Букле черное/Cappuccino Veralinga
-
Качество:Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и
-
Вес, кг:46
Описание
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
