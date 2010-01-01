Напольные покрытия Cezar 722 товара

С 1958 года бренд CEZAR является синонимом высочайшего качества, новаторских инноваций и дизайна на все времена. Основателем компании был гениальный конструктор Цезарий Невинский, чей энтузиазм и дух первооткрывателя можно найти в реализованных проектах. Сегодня Cezar Group состоит из 6 компаний, производящих строительные материалы и комплектующие для автомобильной промышленности. Компания Cezar всегда уделяла особое внимание инновациям. Design Lab — это команда дизайнеров и конструкторов, разрабатывающих новые продукты и методы их производства. В 2002 году фирма получила сертификат соответствия Системе управления качеством ISO 9001, что укрепило положение фирмы на рынке.Комплексный контроль качества процесса производства и товаров позволяет удовлетворить самых требовательных клиентов.