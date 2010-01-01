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Доставка
Пункты выдачи в магазине

В магазинах 169 доступны пункты выдачи, где бесплатно можно получить заказ ежедневно с 9:00 до 21:00

 Самовывоз со склада

Любой заказ, оформленный в нашем магазине или на сайте, вы можете забрать самостоятельно со склада в Москве

 Доставка Москва и МО

Служба доставки привезёт заказ вам домой, в офис или на дачу в удобную для вас дату и время

 Доставка транспортной компанией

Доставим ваш заказ до транспортной компании или отгрузим с нашего склада представителю ТК