В ассортименте компании 169.ru представлены межкомнатные двери в сборе с коробкой и наличниками. В каталоге нашего магазина представлены модели межкомнатных дверей с остеклением и без него, в широкой цветовой гамме, а также Invisible. Благодаря разнообразию размеров и дизайна, вы сможете найти идеальные межкомнатные двери в сборе для любого интерьера.

Наши преимущества

Наши клиенты отмечают такие преимущества:

Большой ассортимент. На сайте — более 4 тысяч позиций. Удобная система поиска с фильтрами позволит быстро найти нужную дверь по размеру, типу, материалу и другим параметрам. Быстрая отгрузка. В наличии — почти вся продукция, которая представлена на сайте. Многие модели можем доставить уже на следующий день после заказа. Выставочные залы в Москве. Увидеть нашу продукцию вы можете в магазинах в районах Медведково, Кунцево, Бутово, Новокосино, в которых представлены самые популярные модели. Дополнительный сервис. При необходимости наши специалисты доставят и установят межкомнатную дверь в сборе с коробкой и фурнитурой. Чтобы контролировать качество работ, мы создали сервисный центр, куда может обратиться каждый клиент.

Хотите заказать готовый комплект дверей? Предлагаем бесплатный замер: эта услуга позволит избежать ошибок при выборе.

Как заказать

Заказ можно оформить несколькими способами:

В 1 клик на сайте. Выберите товар, нажмите «Купить в один клик», впишите свой телефон в открывшееся окно и ждите звонка менеджера.

По телефону. Вы можете просто позвонить по номеру +7 (495) 182-34-54 и уточнить детали покупки у сотрудников.

В выставочном зале. Приезжайте в один из магазинов в Москве: наши специалисты вас проконсультируют, помогут подобрать конструкцию.

Через корзину на сайте. Выберите товар, нажмите значок корзины и оформите заказ: укажите контактные данные, способ получения и оплаты.

Также вы можете заказать обратный звонок: наш менеджер перезвонит в ближайшее время.

Доставка

Получить заказ можно несколькими способами:

со склада в Москве;

нашей службой доставки по Москве и области;

транспортными компаниями в любую точку РФ.

Не ищите подрядчиков: заказывайте двери в 169.ru с установкой. На всю нашу продукцию и монтаж предоставляем гарантию 18 месяцев.