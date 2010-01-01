Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные

Межкомнатные шпонированные двери

217 товаров
Фильтры
Размеры
Высота, см
-
Ширина, см
-
Цвет
Показать всеСвернуть
Цветовая палитра
Показать всеСвернуть
Тип двери
Цена
-
Стиль двери
Система открывания
Оттенки
Коллекция
Показать всеСвернуть
Бренд
Конструкция двери
Декор
Стекло
Показать всеСвернуть
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-14» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-14 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Афина Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Доставим завтра
Стиль Орех
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-15-макоре
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Доставим завтра
Статус-12 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Ф-15-макоре
 
9 072
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Статус-15 Орех
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-27 (Венге) (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Соло 0.V Венге
5 124 6 832 ₽ -25%
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Греция Ф-11 (Орех)
 
8 372
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Соната Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Каролина Ф-11 (Орех)
 
8 792
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Прайм Тон капучино
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-0» (Без усиления) Т-01 (ДубНат) глухая
Гост-0 (Без усиления) Т-01 (ДубНат)
5 191 5 768 ₽ -10%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Соната Ф-15-макоре
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 глухая
Арес Орех натуральный-2
13 421
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-05 (Дуб)
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Сити-5 Тон Орех-2
14 968
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Статус-15 Дуб
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-11 (Орех)
6 132
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-12 Ф-05 (Дуб)
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-05 (Дуб)
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Соната Орех-ф-11
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-22 (БелДуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Беленый дуб
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-15-макоре
6 132
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Орех
 
9 072
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Гост-3 (С усилением) Т-01 (ДубНат)
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная "V-I" Неро вставка Лакобель чёрный
V-I Неро
21 513
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) глухая
Стиль Ф-22 (БелДуб)
 
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-17 (Шоколад)
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-17 (Шоколад)
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Афина Ф-11 (Орех)
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Статус-13 Орех-ф-11
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Каролина Ф-05 (Дуб)
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Эксклюзив Ф-05 (Дуб)
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Рондо Ф-05 (Дуб)
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-0» (С усилением) Т-01 (ДубНат) глухая
Гост-0 (С усилением) Т-01 (ДубНат)
7 420
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем глухая
Сити-5 Крем
12 484
Дверь межкомнатная шпонированная "Нео 4" Бьянко глухая
Нео 4 Бьянко
17 172
Дверь межкомнатная шпонированная "V-VI" Тёмно-серый вставка ПВХ Эмаль
V-VI Тёмно-серый
18 170
Дверь межкомнатная шпонированная "V-VIII" Бьянко вставка ПВХ Эмаль
V-VIII Бьянко
17 328
Дверь межкомнатная шпонированная "V-V" Бьянко вставка Лакобель белый
V-V Бьянко
21 513
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Стиль Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Стиль Ф-22 (БелДуб)
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-15-макоре
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Греция Ф-11 (Орех)
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Каролина Ф-05 (Дуб)
8 792
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Арес Орех натуральный-2
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Нео 4" Неро глухая
Нео 4 Неро
17 172
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика