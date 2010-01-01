Чтобы напольное покрытие служило десятилетиями, при его укладке необходимо соблюдать технологию. Если делать монтаж ламината или паркетной доски на голую бетонную стяжку, такие полы не прослужат долго. Поэтому укладка некоторых типов напольных покрытий осуществляется на подложку.

Особенности материала

Сегодня промышленность выпускает подложки для паркетной доски, линолеума и ламината с разными эксплуатационными свойствами, которые зависят от состава материала, толщины. При укладке полов используются наиболее подходящие для конкретных условий изделия. Плюсы использования подложек:

снижается уровень вибрации полов при передвижениях, работе бытовой техники. Ударные нагрузки гасятся, распределяются по всей поверхности;

основание выравнивается до идеального состояния, в отличие от бетонной стяжки. Особенно требовательны к ровной поверхности ламинат и паркетная доска;

полы служат дольше, не гниют, не трескаются. Несминающаяся основа обеспечивает постоянный уровень поверхность;

материал обеспечивает дополнительную звуко-, шумо-, теплоизоляцию. При обустройстве теплых полов специалисты рекомендуют специальные теплопроводящие виды подложек;

материал, имеющий влагозащитные свойства, обеспечивает длительную службу линолеума, ковролина, других видов напольных покрытий. Он защищает от образования плесени, грибков, гниения и вздутия.

Подложки выпускаются в рулонах, уже нарезанными листами в упаковках, по цене за 1 м2. Толщина листов варьируется от 2 до 5 мм.

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