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Чтобы напольное покрытие служило десятилетиями, при его укладке необходимо соблюдать технологию. Если делать монтаж ламината или паркетной доски на голую бетонную стяжку, такие полы не прослужат долго. Поэтому укладка некоторых типов напольных покрытий осуществляется на подложку.
Сегодня промышленность выпускает подложки для паркетной доски, линолеума и ламината с разными эксплуатационными свойствами, которые зависят от состава материала, толщины. При укладке полов используются наиболее подходящие для конкретных условий изделия. Плюсы использования подложек:
Подложки выпускаются в рулонах, уже нарезанными листами в упаковках, по цене за 1 м2. Толщина листов варьируется от 2 до 5 мм.
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