Материал
Цвет
Тип двери
Стиль двери
Комплектация
Система открывания
Тип покрытия
Оттенок
Тип двери
Ценовая категория
Размеры
Производители
Ручки и комплектующие
Замки и комплектующие
Фурнитура для дверей
Скрытые двери стали настоящим спасением для тех, кто стремится к максимальной эффективности использования пространства. Модель инвизибл не только экономит место, но и придает интерьеру особый шарм, делая его уникальным и запоминающимся.
Купить скрытые межкомнатные двери можно в интернет-магазине 169.ru. Почему выбирают нас:
Не знаете, какую дверь выбрать? На нашем сайте можно сравнить модели, которые вам понравились, по ширине, типу конструкции, системе открывания, толщине и другим параметрам.
Оплатить дверь со скрытым коробом можно несколькими способами:
Также есть возможность оформить рассрочку, кредит.
Приобрести скрытую дверь под покраску из каталога можно через систему «POS-Credit». Это сделать просто:
Это рассрочка до шести месяцев, без первоначального взноса и с лимитом до 3 000 000 рублей. Оформить ее может каждый покупатель возрастом от 18 до 75 лет.
Остались вопросы? Отправьте сообщение через форму обратной связи, и наш менеджер перезвонит в ближайшее время. Хотите увидеть дверь «вживую»? Мы ждем вас в одном из наших салонов с 9:00 до 21:00.