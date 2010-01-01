Скрытые двери стали настоящим спасением для тех, кто стремится к максимальной эффективности использования пространства. Модель инвизибл не только экономит место, но и придает интерьеру особый шарм, делая его уникальным и запоминающимся.

Где купить двери Invisible

Купить скрытые межкомнатные двери можно в интернет-магазине 169.ru. Почему выбирают нас:

В 169.ru большой выбор дверей из сертифицированных экологичных материалов эконом, среднего и премиум-класса. В каталоге представлены двери скрытого монтажа под дальнейшую отделку (предварительно грунтованные), а также с зеркальной поверхностью.

Профессиональный замер. Возможен выезд замерщика, который определит параметры двери-невидимки и объем работ.

Быстрая доставка. Доставка по Москве и области осуществляется собственной логистикой. В другие регионы России отправляем проверенными транспортными компаниями.

Предлагаем услугу установки. Она включает монтаж коробки, дверного полотна в подготовленный проем в стене, накладных петель, врезку ручек, а также расходные материалы. За дополнительную плату можно заказать установку сложных замков и защелок, скрытые и карточные петли.

У нас есть четыре шоурума, в которых вы можете увидеть двери, оценить их качество, точно подобрать под интерьер. Они расположены в разных районах: Кунцево, Бутово, Новокосино и Медведково.

Не знаете, какую дверь выбрать? На нашем сайте можно сравнить модели, которые вам понравились, по ширине, типу конструкции, системе открывания, толщине и другим параметрам.

Как оплатить заказ

Оплатить дверь со скрытым коробом можно несколькими способами:

онлайн банковской картой любого российского банка;

наличными при доставке заказа или в одном из наших салонов.

Также есть возможность оформить рассрочку, кредит.

Приобрести скрытую дверь под покраску из каталога можно через систему «POS-Credit». Это сделать просто:

Выберите дверь, которая вам понравилась. Оформите заказ: укажите контактные данные, выберите способ доставки — курьером, самовывозом или ТК. Выберите способ оплаты «Рассрочка» и ждите звонка от менеджера нашего магазина.

Это рассрочка до шести месяцев, без первоначального взноса и с лимитом до 3 000 000 рублей. Оформить ее может каждый покупатель возрастом от 18 до 75 лет.

Остались вопросы? Отправьте сообщение через форму обратной связи, и наш менеджер перезвонит в ближайшее время. Хотите увидеть дверь «вживую»? Мы ждем вас в одном из наших салонов с 9:00 до 21:00.