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Скрытые двери (Invisible)

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Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-алюминий
Скрытая дверь Инвизибл Al кромка-Алюминий Грунт
8 260
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Доставим завтра
Скрытая дверь Инвизибл Al кромка-Черная Грунт
9 100
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-ABS
Доставим завтра
Скрытая дверь Инвизибл Al кромка-ABS Грунт
5 670 6 300 ₽ -10%
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Доставим завтра
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
4 835 12 087 ₽ -60%
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Доставим завтра
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый черный Грунт
8 589 14 315 ₽ -40%
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Доставим завтра
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
6 593 10 989 ₽ -40%
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Доставим завтра
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый черный Грунт
14 060
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Доставим завтра
Скрытая дверь Инвизибл Al кромка-Черная Грунт
9 100
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Доставим завтра
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
6 593 10 989 ₽ -40%
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-ABS
Доставим завтра
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-ABS Грунт
8 200 13 666 ₽ -40%
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-ABS
Доставим завтра
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-ABS Грунт
9 761
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
47 730
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
14 060
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый черный Грунт
14 060
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
13 186
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
52 504
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
47 730
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый черный Грунт
15 615
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-ABS
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-ABS Грунт
11 110
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
57 276
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
47 730
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый чёрный Серебро
60 624
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый чёрный Серебро
55 573
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый чёрный Серебро
50 520
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый чёрный Серебро
50 520
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый чёрный Серебро
50 520
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый чёрный
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый чёрный (врез 17.0.17.0) Грунт
14 060
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-ABS
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-ABS Грунт
9 761
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-ABS
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-ABS Грунт
10 476
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Скрытые двери стали настоящим спасением для тех, кто стремится к максимальной эффективности использования пространства. Модель инвизибл не только экономит место, но и придает интерьеру особый шарм, делая его уникальным и запоминающимся.

Где купить двери Invisible

Купить скрытые межкомнатные двери можно в интернет-магазине 169.ru. Почему выбирают нас:

  • В 169.ru большой выбор дверей из сертифицированных экологичных материалов эконом, среднего и премиум-класса. В каталоге представлены двери скрытого монтажа под дальнейшую отделку (предварительно грунтованные), а также с зеркальной поверхностью.
  • Профессиональный замер. Возможен выезд замерщика, который определит параметры двери-невидимки и объем работ.
  • Быстрая доставка. Доставка по Москве и области осуществляется собственной логистикой. В другие регионы России отправляем проверенными транспортными компаниями.
  • Предлагаем услугу установки. Она включает монтаж коробки, дверного полотна в подготовленный проем в стене, накладных петель, врезку ручек, а также расходные материалы. За дополнительную плату можно заказать установку сложных замков и защелок, скрытые и карточные петли.
  • У нас есть четыре шоурума, в которых вы можете увидеть двери, оценить их качество, точно подобрать под интерьер. Они расположены в разных районах: Кунцево, Бутово, Новокосино и Медведково.

Не знаете, какую дверь выбрать? На нашем сайте можно сравнить модели, которые вам понравились, по ширине, типу конструкции, системе открывания, толщине и другим параметрам.

Как оплатить заказ

Оплатить дверь со скрытым коробом можно несколькими способами:

  • онлайн банковской картой любого российского банка;
  • наличными при доставке заказа или в одном из наших салонов.

Также есть возможность оформить рассрочку, кредит.

Приобрести скрытую дверь под покраску из каталога можно через систему «POS-Credit». Это сделать просто:

  1. Выберите дверь, которая вам понравилась.
  2. Оформите заказ: укажите контактные данные, выберите способ доставки — курьером, самовывозом или ТК.
  3. Выберите способ оплаты «Рассрочка» и ждите звонка от менеджера нашего магазина.

Это рассрочка до шести месяцев, без первоначального взноса и с лимитом до 3 000 000 рублей. Оформить ее может каждый покупатель возрастом от 18 до 75 лет.

Остались вопросы? Отправьте сообщение через форму обратной связи, и наш менеджер перезвонит в ближайшее время. Хотите увидеть дверь «вживую»? Мы ждем вас в одном из наших салонов с 9:00 до 21:00.