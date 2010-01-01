Если ехать из центра, склад находится с правой стороны, если от МКАД, с левой стороны.
Следите за указателем 169.RU. Вас ждёт бесплатная парковка!
Бесплатная частная парковка на территории (необходимо получить пропуск у менеджеров)
Есть ограничения для въезда каршеринга
Как доехать общественным транспортом:
- Выходим из метро Молодёжная, первый вагон из центра, в сторону Рублевского шоссе.
- Идем правее под арку до автобусной остановки. Садимся в автобус: №732, №794к или №554
- Доезжаем до остановки "Храм Иоанна Русского".
- Выходим из автобуса и идем по ходу его движения.
- За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
- Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
- Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
- Далее идем по указателям "Двери и мебель".