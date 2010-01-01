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Гарантия распространяется на все наши услуги
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Проверенные специалисты и удобный сервис
До покупки
Бесплатный выезд замерщика Определим полный объём всех работ и составим лист замера, который является частью договора на установку Подробнее Доставка и самовывоз Условия и способы получения товаров,  приобретённых на сайте и в шоурумах 169.ru Подробнее
После покупки
Гарантия Условия и сроки гарантийного обслуживания  по товарам и услугам Подробнее Укладка напольных покрытий Укладка напольных покрытий производится точно  и аккуратно, чтобы избежать повреждений материала  и обеспечить долговечность пола Подробнее Установка межкомнатных и входных дверей Специалисты установят двери качественно и в срок Подробнее Врезка дверного блока Вы получите дверь, максимально готовую к монтажу и вам потребуется минимум инструментов и навыков Подробнее Возврат и обмен Как получить возврат денежных средств: порядок обмена  и возврата товаров Подробнее
Сервисный центр
Адрес:
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6
График работы:
Ежедневно 9:00 - 20:00
Service@169.ru
Если ехать из центра, склад находится с правой стороны, если от МКАД, с левой стороны.
Следите за указателем 169.RU. Вас ждёт бесплатная парковка!

Бесплатная частная парковка на территории (необходимо получить пропуск у менеджеров)

Есть ограничения для въезда каршеринга
  • Выходим из метро Молодёжная, первый вагон из центра, в сторону Рублевского шоссе.
  • Идем правее под арку и далее 1км по ходу движения транспорта.
  • За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  • Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  • Поворачиваем направо на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  • Далее идем по указателям "Двери и мебель".

Как доехать общественным транспортом:

  • Выходим из метро Молодёжная, первый вагон из центра, в сторону Рублевского шоссе.
  • Идем правее под арку до автобусной остановки. Садимся в автобус: №732, №794к или №554
  • Доезжаем до остановки "Храм Иоанна Русского".
  • Выходим из автобуса и идем по ходу его движения.
  • За храмом поворачиваем направо на Молодогвардейскую улицу и идем 700 метров.
  • Проходим вдоль очень длинного бело-серого здания (это наш склад).
  • Поворачиваем направо, на въезд с оранжевым шлагбаумом.
  • Далее идем по указателям "Двери и мебель".