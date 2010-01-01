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Петли дверные скрытые

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Петля скрытая «K1019 3D» МатХром (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 096 1 218 ₽ -10%
Петля «ECLIPSE 3.0» (4 накладки в комплекте) МатХром
Петля ECLIPSE 3.0
2 034
Петля скрытая «K1019 3D» Черный (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 285 1 428 ₽ -10%
Петля скрытая «K1019 3D» Белый (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 096 1 218 ₽ -10%
Петля «ECLIPSE 3.0» (4 накладки в комплекте) Черный
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 3.0
2 236
Петля «ECLIPSE 3.0» (4 накладки в комплекте) Белый
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 3.0
2 064
Петля скрытая «K1019 3D» Хром (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 310 1 456 ₽ -10%
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Белый
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 583
Петля скрытая «K1019 3D» Золото (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 092 1 456 ₽ -25%
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Никель
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 447
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «11160UN3D» (Architect 3D-ACH UNIVERSAL 60) BL Черный
Доставим завтра
Петля скрытой установки 11160UN3D
2 866
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Черный
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 787
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) МатХром
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 341
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Бронза
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 471
Петля скрытая «K1019 3D» Бронза (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 285 1 428 ₽ -10%
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «9540UN3D» SG МатЗолото
Доставим завтра
Петля скрытой установки 9540UN3D
2 494
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «11160UN3D» (Architect 3D-ACH UNIVERSAL 60) SN МатНикель
Доставим завтра
Петля скрытой установки 11160UN3D
2 195
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Латунь
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 447
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «11160UN3D» (Architect 3D-ACH UNIVERSAL 60) SC МатХром
Доставим завтра
Петля скрытой установки 11160UN3D
2 866
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «11160UN3D» (Architect 3D-ACH UNIVERSAL 60) SG МатЗолото
Петля скрытой установки 11160UN3D
2 195
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» SN Матовый никель прав. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 прав.
1 917
Скрытая петля Morelli с 3-D регулировкой HH-4 SC Матовый хром
Петля скрытая Morelli с 3-D регулировкой HH-4 SC
2 176
Петля скрытая с 3D регулировкой «521» Золото
Лучшая цена
Петля скрытая с 3D регулировкой 521
347 1 386 ₽ -75%
Вставка для шаблона «Anselmi 521» Белый
Вставка для шаблона Anselmi 521
1 260
Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)
Шаблон для врезки скрытых петель (без вставки)
5 166
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» AB Бронза прав. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 прав.
2 273
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» AB Бронза лев. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 лев.
1 881
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» BL Черный прав. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 прав.
1 709
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» CP-8 Хром лев. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 лев.
2 187
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» BL Черный лев. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 лев.
2 847
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» SG Матовое золото прав. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 прав.
2 871
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» (2 шт.)
Крепёжная пластина Architect 3D-ACH 60
78
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» (2 шт.)
Крепёжная пластина Architect 3D-ACH 40
528
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» BL Черный прав. 40 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 40 прав.
2 322
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» AB Бронза прав. 40 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 40 прав.
1 881
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» AB Бронза лев. 40 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 40 лев.
1 568
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» CP-8 Хром прав. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 прав.
2 195
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» BL Черный лев. 40 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 40 лев.
2 322
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» CP-8 Хром прав. 40 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 40 прав.
1 724
Петля скрытая ARMADILLO (хром)
Новинка
Петля скрытой установки Armadillo
2 418
Декоративные накладки для петли «ECLIPSE» (4 шт. в компл.) Золото
Декоративные накладки для петли ECLIPSE
446
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «11160UN3D» (Architect 3D-ACH UNIVERSAL 60) AB Бронза
Петля скрытой установки 11160UN3D
3 057
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «9540UN3D» SC МатХром
Петля скрытой установки 9540UN3D
1 803
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «9540UN3D» BL Черный
Петля скрытой установки 9540UN3D
2 449
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «9540UN3D» CP Хром
Петля скрытой установки 9540UN3D
2 038
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «9540UN3D» SN МатНикель
Петля скрытой установки 9540UN3D
2 188
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» SG Матовое золото лев. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 лев.
2 871
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» SC Матовый хром лев. 60 кг
Петля скрытой установки Architect 3D-ACH 60 лев.
1 646
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Продолжительность службы дверей, надежность во многом зависят от дверной фурнитуры, и в первую очередь от петель. Благодаря их установке, двери могут открываться и закрываться. Чтобы пользование дверями не создавало проблем жителям, они должны быть устойчивы к интенсивной нагрузке. Немаловажную роль при выборе петель играют размеры и вес полотна, материал его изготовления.

Кроме того, петли должны выдерживать вес дверного полотна, а не проседать, работать бесшумно. Для внешних петель важная роль отводится дизайну и цветовой гамме. Для скрытых навесов – прочность, надежность, материал и технология изготовления. Их вид никому не будет заметен, так как они прячутся внутри конструкций.

Преимущества и недостатки скрытых навесов

При выборе скрытых петель обязательно внимание уделяется сплаву, с которого они изготовлены. Он должен выдерживать вес дверного полотна, не допускать перекосов, способствовать плавному открытию и закрыванию.

К преимуществам скрытых петель относится:

  • Безопасность. Их невозможно спилить, в отличие от внешних навесов, для возможного проникновения в помещение.
  • Долгий срок службы. Они не требовательны к регулировке, редко выходят из строя, не нуждаются в постоянном обслуживании.
  • Скрытность. Они не могут своим видом испортить дизайн двери, так как не видимы, не выступают за ее пределы.
  • Прочность. Благодаря этому качеству их чаще других устанавливают в бронированные входные двери, не переживая за проседание полотна под тяжестью материала.

Отрицательных сторон у скрытых навесов практически нет. Если не считать, что при установке фурнитуры необходимо быть очень внимательным, чтобы в механизм и места соединения с полотном не попала грязь и пыль, которая в дальнейшем может стать причиной поломки навеса.

Ознакомившись с принципом работы скрытых дверных петель, посетите в наш интернет-магазин «Мебель169» для ознакомления с ценами. У нас можно подобрать и купить вариант для вашего дома, квартиры, офиса. Доставка по Москве и московскому региону бесплатная.