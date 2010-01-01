Петли дверные скрытые

Продолжительность службы дверей, надежность во многом зависят от дверной фурнитуры, и в первую очередь от петель. Благодаря их установке, двери могут открываться и закрываться. Чтобы пользование дверями не создавало проблем жителям, они должны быть устойчивы к интенсивной нагрузке. Немаловажную роль при выборе петель играют размеры и вес полотна, материал его изготовления.

Кроме того, петли должны выдерживать вес дверного полотна, а не проседать, работать бесшумно. Для внешних петель важная роль отводится дизайну и цветовой гамме. Для скрытых навесов – прочность, надежность, материал и технология изготовления. Их вид никому не будет заметен, так как они прячутся внутри конструкций.

Преимущества и недостатки скрытых навесов

При выборе скрытых петель обязательно внимание уделяется сплаву, с которого они изготовлены. Он должен выдерживать вес дверного полотна, не допускать перекосов, способствовать плавному открытию и закрыванию.

К преимуществам скрытых петель относится:

Безопасность. Их невозможно спилить, в отличие от внешних навесов, для возможного проникновения в помещение.

Долгий срок службы. Они не требовательны к регулировке, редко выходят из строя, не нуждаются в постоянном обслуживании.

Скрытность. Они не могут своим видом испортить дизайн двери, так как не видимы, не выступают за ее пределы.

Прочность. Благодаря этому качеству их чаще других устанавливают в бронированные входные двери, не переживая за проседание полотна под тяжестью материала.

Отрицательных сторон у скрытых навесов практически нет. Если не считать, что при установке фурнитуры необходимо быть очень внимательным, чтобы в механизм и места соединения с полотном не попала грязь и пыль, которая в дальнейшем может стать причиной поломки навеса.

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