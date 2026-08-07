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  6. Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
4,9
2 937

Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH

4,9
Этот товар смотрят 31 человек
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Код товара: 851980
Этот товар смотрят 8 человек

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2 937
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Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Цвет: Флорентийское золото
Петля скрытой установки U3D8000.VPG FSG флор. золото TECH
Петля скрытой установки U3D8000.VPG AB бронза TECH Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    12
  • Материал:
    Zamak
  • Бренд:
    Armadillo
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг

Характеристики

  • Артикул:
    47719
  • Материал:
    Zamak
  • Бренд:
    Armadillo
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Общий цвет:
    Золото
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Цвет:
    Флорентийское золото
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1696 товаров
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Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D5000 подходят для установки в деревянные двери, двери- невидимки, двери с алюминиевой кромкой. U3D5000- универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D5000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 38 мм. Рассчитаны на нагрузку до 60 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2,5 мм и притвору -1,5\+2 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам KUBICA K6360 и Anselmi 511/512, .

Характеристики

  • Артикул:
    47719
  • Материал:
    Zamak
  • Бренд:
    Armadillo
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Общий цвет:
    Золото
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Цвет:
    Флорентийское золото

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