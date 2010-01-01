Цветов, в которых выпускаются межкомнатные двери очень много. Есть достаточно популярные оттенки (белёный дуб, орех, венге) и довольно редкие (капучино, бьянко), которые в основном используются дизайнерами для оформления квартир и домов в едином стиле. В 169.ru вы найдёте десятки различных оттенков и их сочетаний. Мы с удовольствием поможем вам подобрать нужную модель, обращайтесь к нашим консультантам по телефону либо в выставочные залы в Кунцево и Медведково.