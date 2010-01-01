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Цветные межкомнатные двери

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На странице:
Ламинированная межкомнатная дверь "8Г" Итальянский орех глухая
Доставим завтра
8Г Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Whitey
 
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Grace (Эмаль) глухая
Граффити-23 Grace
8 372
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-21» Grace (Эмаль) глухая
Граффити-21 Grace
8 372
Ламинированная межкомнатная дверь "8С" Итальянский орех остекление Сатинато белое
Доставим завтра
8С Л-11 (ИталОрех)
 
2 912
Ламинированная межкомнатная дверь "8Г" Миланский орех глухая
Доставим завтра
8Г Л-12 (МиланОрех)
 
2 772
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
4 032
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Миланский орех остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-12 (МиланОрех)
 
2 912
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак глухая
Доставим завтра
М5 Т-05 (Светлый Лак)
 
9 912
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Bravo-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Whitey
 
7 672
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grace
6 412
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Итальянский орех остекление белое матовое
Хит
2С Л-11 (ИталОрех)
 
2 912
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-5» Whitey (Эмаль) глухая
Граффити-5 Whitey
 
7 672
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Cappuccino Melinga глухая
Браво-21 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
М5 Т-05 (Светлый Лак)
12 712
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая
Граффити-21 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-14» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-14 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Афина Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное
Скинни-33 Italiano Vero
 
6 972
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-4 Grace
4 987 7 672 ₽ -35%
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Итальянский орех глухая
2Г Л-11 (ИталОрех)
 
2 632
Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
6С Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Grey Pro
 
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Светлый лак остекление Сатинато белое
М7 Т-05 (Светлый Лак)
 
9 912
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Доставим завтра
М7 Т-04 (Медовый)
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Доставим завтра
Стиль Орех
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-15-макоре
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Доставим завтра
Статус-12 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Ламинированная межкомнатная дверь "8Ф" Миланский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Хит
8Ф Л-12 (МиланОрех)
 
3 192
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Венге глухая
Доставим завтра
2Г Л-13 (Венге)
 
2 884
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Венге остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-13 (Венге)
 
3 164
Ламинированная межкомнатная дверь "5С" Итальянский орех остекление белое матовое
Лучшая цена
5С Л-11 (ИталОрех)
 
2 079 2 772 ₽ -25%
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Ф-15-макоре
 
9 072
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) глухая
Доставим завтра
М5 Т-04 (Медовый)
9 912
Ламинированная межкомнатная дверь "8Ф" Итальянский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Доставим завтра
8Ф Л-11 (ИталОрех)
 
3 192
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) глухая
Доставим завтра
М7 Т-04 (Медовый)
8 652
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
4 592
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-21» Whitey (Эмаль) глухая
Граффити-21 Whitey
 
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Доставим завтра
Скинни-32 П-33 (Венге)
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-1» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-1 Grace
4 435 7 392 ₽ -40%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-4 Whitey
 
5 754 7 672 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Alaska
 
5 572
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-5» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-5 Grace
7 672
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Миланский орех глухая
Доставим завтра
2Г Л-12 (МиланОрех)
 
3 052
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Статус-15 Орех
 
9 492
Ламинированная межкомнатная дверь "11Ф" Миланский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Доставим завтра
11Ф Л-12 (МиланОрех)
 
2 394 3 192 ₽ -25%
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Alaska
 
3 674 4 592 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая
Доставим завтра
Браво-21 Alaska
 
3 562 4 452 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая
Доставим завтра
Браво-0 White Skyline
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "11Ф" Итальянский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Лучшая цена
11Ф Итальянский орех
 
2 394 3 192 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "8С" Миланский орех остекление Сатинато белое
8С Л-12 (МиланОрех)
 
2 912
Ламинированная межкомнатная дверь "5С" Миланский орех остекление белое матовое
Хит
5С Л-12 (МиланОрех)
 
2 079 2 772 ₽ -25%
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Цветов, в которых выпускаются межкомнатные двери очень много. Есть достаточно популярные оттенки (белёный дуб, орех, венге) и довольно редкие (капучино, бьянко), которые в основном используются дизайнерами для оформления квартир и домов в едином стиле. В 169.ru вы найдёте десятки различных оттенков и их сочетаний. Мы с удовольствием поможем вам подобрать нужную модель, обращайтесь к нашим консультантам по телефону либо в выставочные залы в Кунцево и Медведково.