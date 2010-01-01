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Фирменный магазин мебели в Медведково

Медведково (магазин)
Москва, ул. Осташковская, д. 22.
пн-вс: с 9:00 - 21:00 Закрыто до 9:00
Есть ограничения для передвижения людей с инвалидностью
Лифт и пандус отсутствуют для прохода. На улице рядом со входом есть небольшой пандус (съезд).
Фото магазина
Как добраться:
Главный ориентир - Альфа банк и наша реклама на здании.

Бесплатная парковка на территории

Как дойти пешком:
  • Выходим из метро Медведково, первый вагон из центра, выход в сторону улицы Широкая.
  • Из стеклянных дверей направо до перекрестка, переходим дорогу (по диагонали).
  • Идем далее по улице Широкой примерно 1 километр.
  • Доходим до кольцевой дороги и переходим ее.
  • Идем дальше по дорожке к красному зданию, мимо автобусного парка, ориентир («Альфа-Банк»).
  • На углу здания поворачиваем направо и идем 50 метров, обходя здание с правой стороны.
  • Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж.
Как доехать общественным транспортом:
  • Выходим из метро Медведково, первый вагон из центра, выход в сторону улица Широкая.
  • Из стеклянных дверей направо до перекрестка, переходим дорогу (по диагонали).
  • Садимся в автобус 774 или 79, доезжаем до остановки «Проектируемый проезд».
  • Выходим из автобуса, возвращаемся обратно на 50 метров, ориентируемся на красное здание (На здании объемный указатель - Двери и мебель 169)
  • Обходим здание с левой стороны.
  • Входим в дверь и поднимаемся на третий этаж
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