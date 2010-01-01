Фирменный магазин мебели в Медведково

Медведково (магазин)

Москва, ул. Осташковская, д. 22.

пн-вс: с 9:00 - 21:00 Закрыто до 9:00

Лифт и пандус отсутствуют для прохода. На улице рядом со входом есть небольшой пандус (съезд).

Есть ограничения для передвижения людей с инвалидностью