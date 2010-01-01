Преимущества складных дверей

1 . Экономия пространства. Межкомнатные двери «гармошка» позволяют сэкономить полезную площадь – в отличие от обычных моделей, для их открывания/закрывания не нужно гораздо меньше свободного пространства. Если распашная дверь требует свободную площадь радиусом равным ее ширине, то для складных конструкций достаточно всего 100-150 мм этой площади.

2 . Трансформация помещений. Двери гармошка больших размеров позволяют быстро и легко преобразовать одно помещение в 2, как в офисах, так в квартирах.

3. Легкая установка. Еще одно весомое их преимущество – это быстрый и простой монтаж. Установку данного изделия, по сложности, можно сравнить с монтажом карниза для штор.

4. Низкая цена. Дверь «гармошка» обойдется гораздо дешевле обычной распашной модели. В эксплуатации такие полотна, как правило, бесшумные.