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Складные двери

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Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Bravo-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Bravo-22 Bianco Veralinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Cappuccino Melinga глухая
Браво-21 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Bravo-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Melinga глухая
Хит
Браво-21 Snow Melinga
4 032
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 White Matt
4 133 4 592 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
4 592
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Браво-0 Super White
3 892
Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая
Порта-21 Anegri Veralinga
3 920 4 900 ₽ -20%
Дверь межкомнатная складная из ПВХ "Браво-0" Grey Pro глухая
Браво-0 Grey Pro
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Snow Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Grey Melinga остекление Magic Fog
Браво-23 складная Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-23 Snow Melinga
4 592
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Total Black глухая
Браво-0 Total Black
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Браво-0 Cappuccino Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Браво-0 Bianco Veralinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Grey Melinga глухая
Браво-21 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Melinga глухая
Браво-0 Grey Melinga
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» Л-14 (Белый) глухая
Новинка
Гост-0 Л-14 (Белый)
1 702 2 002 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Wenge Melinga глухая
Браво-0 Wenge Melinga
3 612
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Преимущества складных дверей

1 . Экономия пространства. Межкомнатные двери «гармошка» позволяют сэкономить полезную площадь – в отличие от обычных моделей, для их открывания/закрывания не нужно гораздо меньше свободного пространства. Если распашная дверь требует свободную площадь радиусом равным ее ширине, то для складных конструкций достаточно всего 100-150 мм этой площади.

2 . Трансформация помещений. Двери гармошка больших размеров позволяют быстро и легко преобразовать одно помещение в 2, как в офисах, так в квартирах.

3. Легкая установка. Еще одно весомое их преимущество – это быстрый и простой монтаж. Установку данного изделия, по сложности, можно сравнить с монтажом карниза для штор.

4. Низкая цена. Дверь «гармошка» обойдется гораздо дешевле обычной распашной модели. В эксплуатации такие полотна, как правило, бесшумные.