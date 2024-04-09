Дверь межкомнатная ДСК 007 Винил Миланский орех, глухая, декор без декора, кромка обычная, гармошка

Описание

Отделка

Полимерная краска метод флексопечати.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа

Особенности

Натуральный рисунок, равномерный цвет и текстура, более точная цветопередача (100% схожесть с текстурами межкомнатных дверей). Возможна установка в сырых помещениях с повышенной влажностью. Сделано в России.

Межкомнатная складная пластиковая дверь с жестким соединением панелей — повышенная устойчивость к разрывам и поломкам, направляющие элементы, эргономичные ручки. Идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.