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Двери Полипропилен Monochrome Porta Z
Высококачественные межкомнатные двери преобразят ваш дом, офис или квартиру. Серия полипропиленовых моделей Порта Z пользуется популярностью у наших покупателей. Коллекция обладает множеством стилистических решений, разнообразной палитрой оттенков и превосходным качеством материалов.
Полипропиленовые двери
Полипропилен представляет собой покрытие из множества слоев, имитирующее текстуру натурального дерева. Такое покрытие — это выбор в пользу качества и экологии. В помещении они создают уют и безопасность. Материал обладает рядом преимуществ:
- Прочность. Высокая износостойкость защищает от мелких повреждений и царапин.
- Влагостойкость. Не боится водяных испарений, можно устанавливать во влажных помещениях, таких как кухня или ванная.
- Устойчивость к ультрафиолету. Материал не выцветает и не теряет своих свойств.
- Стоимость. По сравнению с дорогими натуральными материалами выигрывает по соотношению цена-качество.
- Экологичность. Не содержит вредных и токсичных веществ.
Отличительные особенности коллекции Porta Z
Серия представлена моделями с разнообразным дизайном. Цветовая гамма не имеет сильного разброса, отличаясь в основном оттенками. Не дорогой сегмент достигается за счет бюджетности используемых материалов.
- Каркасно-щитовая конструкция с основой из массива сосны, листом МДФ и сотовым наполнителем.
- Цветовая гамма в серых и белых оттенках гармонично впишется в интерьер.
- Глухое полотно обеспечит хорошую звукоизоляцию и защиту от ненужного света.
- Простой декор придает строгости и лаконичности изделию.
- Покрытие полипропилен экологичное и очень прочное.
Выбор определенной модели
Перед покупкой многие разумно задумываются о цене, доставке и сложностях установки. Выбор двери — это важное решение, которое будет напоминать о себе многие годы. Важна и функциональность, и надежность, и множество других качеств. Но также немаловажно уделить внимание гармоничности и сочетаемости с основным пространством.
- Выбранное изделие не должно противоречить общей цветовой гамме. Рекомендуется выбирать гармоничные, сочетающиеся между собой оттенки.
- При выборе двери необходимо учитывать освещение помещения, для которого она приобретается. Любой свет, будь то дневной или искусственный, сильно меняет восприятие текстуры и цвета каждой детали.
- Текстура полотна из полипропилена способна имитировать дерево в естественной среде. Нужно посмотреть, дополнит ли стилистику помещения такая натуральность.
- Дизайн поверхности должен гармонично входить в общий интерьер комнаты. Разнообразные линии, полоски и вставки часто забирают на себя излишнее внимание или не сочетаются с другими предметами.
Отдать предпочтение одному изделию всегда дается не просто. Если вы потерялись в разнообразии моделей, цветов и характеристик, или просто не можете определиться с выбором — позвоните нам. Наши специалисты с удовольствием помогут подобрать нужную модель, которая подойдет по цене и стилистике вашего запроса.