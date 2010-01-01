Двери Полипропилен Monochrome Porta Z

Высококачественные межкомнатные двери преобразят ваш дом, офис или квартиру. Серия полипропиленовых моделей Порта Z пользуется популярностью у наших покупателей. Коллекция обладает множеством стилистических решений, разнообразной палитрой оттенков и превосходным качеством материалов.

Полипропиленовые двери

Полипропилен представляет собой покрытие из множества слоев, имитирующее текстуру натурального дерева. Такое покрытие — это выбор в пользу качества и экологии. В помещении они создают уют и безопасность. Материал обладает рядом преимуществ:

Прочность. Высокая износостойкость защищает от мелких повреждений и царапин.

Влагостойкость. Не боится водяных испарений, можно устанавливать во влажных помещениях, таких как кухня или ванная.

Устойчивость к ультрафиолету. Материал не выцветает и не теряет своих свойств.

Стоимость. По сравнению с дорогими натуральными материалами выигрывает по соотношению цена-качество.

Экологичность. Не содержит вредных и токсичных веществ.

Отличительные особенности коллекции Porta Z

Серия представлена моделями с разнообразным дизайном. Цветовая гамма не имеет сильного разброса, отличаясь в основном оттенками. Не дорогой сегмент достигается за счет бюджетности используемых материалов.

Каркасно-щитовая конструкция с основой из массива сосны, листом МДФ и сотовым наполнителем.

Цветовая гамма в серых и белых оттенках гармонично впишется в интерьер.

Глухое полотно обеспечит хорошую звукоизоляцию и защиту от ненужного света.

Простой декор придает строгости и лаконичности изделию.

Покрытие полипропилен экологичное и очень прочное.

Выбор определенной модели

Перед покупкой многие разумно задумываются о цене, доставке и сложностях установки. Выбор двери — это важное решение, которое будет напоминать о себе многие годы. Важна и функциональность, и надежность, и множество других качеств. Но также немаловажно уделить внимание гармоничности и сочетаемости с основным пространством.

Выбранное изделие не должно противоречить общей цветовой гамме. Рекомендуется выбирать гармоничные, сочетающиеся между собой оттенки. При выборе двери необходимо учитывать освещение помещения, для которого она приобретается. Любой свет, будь то дневной или искусственный, сильно меняет восприятие текстуры и цвета каждой детали. Текстура полотна из полипропилена способна имитировать дерево в естественной среде. Нужно посмотреть, дополнит ли стилистику помещения такая натуральность. Дизайн поверхности должен гармонично входить в общий интерьер комнаты. Разнообразные линии, полоски и вставки часто забирают на себя излишнее внимание или не сочетаются с другими предметами.

Отдать предпочтение одному изделию всегда дается не просто. Если вы потерялись в разнообразии моделей, цветов и характеристик, или просто не можете определиться с выбором — позвоните нам. Наши специалисты с удовольствием помогут подобрать нужную модель, которая подойдет по цене и стилистике вашего запроса.