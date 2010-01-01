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Двери Полипропилен Monochrome Porta Z

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Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Alaska, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Alaska, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846160
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846172
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
9 275
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846188
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
9 275
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846184
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846164
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен Alaska, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен Alaska, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
8 269
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846152
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846168
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 453
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846192
Дверь межкомнатная Порта-50 4AF Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая в цвет полотна, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-50 4AF Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 998
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846204
Дверь межкомнатная ПТА-51 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор mirox grey, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная ПТА-51 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор mirox grey, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846138
Дверь межкомнатная ПТА-51 B Полипропилен Alaska, глухая, декор mirox grey, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная ПТА-51 B Полипропилен Alaska, глухая, декор mirox grey, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846134
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
8 269
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846156
Дверь межкомнатная Порта-50 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
7 998
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846146
Дверь межкомнатная Порта-50 B Полипропилен Alaska, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50 B Полипропилен Alaska, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
7 998
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846142
Дверь межкомнатная ПТА-50 B Полипропилен Alaska, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная ПТА-50 B Полипропилен Alaska, глухая, каркасно-щитовая
8 050
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846126
Дверь межкомнатная ПТА-50 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная ПТА-50 B Полипропилен Nardo Grey, глухая, каркасно-щитовая
8 050
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846130
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
9 275
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846180
Дверь межкомнатная Порта-50 4AF Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50 4AF Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 998
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846200
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен Nardo Grey, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
8 453
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846196
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен Alaska, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
9 275
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
На складе
846176
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Двери Полипропилен Monochrome Porta Z 

Высококачественные межкомнатные двери преобразят ваш дом, офис или квартиру. Серия полипропиленовых моделей Порта Z пользуется популярностью у наших покупателей. Коллекция обладает множеством стилистических решений, разнообразной палитрой оттенков и превосходным качеством материалов.

Полипропиленовые двери

Полипропилен представляет собой покрытие из множества слоев, имитирующее текстуру натурального дерева. Такое покрытие — это выбор в пользу качества и экологии. В помещении они создают уют и безопасность. Материал обладает рядом преимуществ:

  • Прочность. Высокая износостойкость защищает от мелких повреждений и царапин.
  • Влагостойкость. Не боится водяных испарений, можно устанавливать во влажных помещениях, таких как кухня или ванная.
  • Устойчивость к ультрафиолету. Материал не выцветает и не теряет своих свойств.
  • Стоимость. По сравнению с дорогими натуральными материалами выигрывает по соотношению цена-качество. 
  • Экологичность. Не содержит вредных и токсичных веществ.

Отличительные особенности коллекции Porta Z

Серия представлена моделями с разнообразным дизайном. Цветовая гамма не имеет сильного разброса, отличаясь в основном оттенками. Не дорогой сегмент достигается за счет бюджетности используемых материалов.

  • Каркасно-щитовая конструкция с основой из массива сосны, листом МДФ и сотовым наполнителем.
  • Цветовая гамма в серых и белых оттенках гармонично впишется в интерьер.
  • Глухое полотно обеспечит хорошую звукоизоляцию и защиту от ненужного света.
  • Простой декор придает строгости и лаконичности изделию.
  • Покрытие полипропилен экологичное и очень прочное.

Выбор определенной модели

Перед покупкой многие разумно задумываются о цене, доставке и сложностях установки. Выбор двери — это важное решение, которое будет напоминать о себе многие годы. Важна и функциональность, и надежность, и множество других качеств. Но также немаловажно уделить внимание гармоничности и сочетаемости с основным пространством.

  1. Выбранное изделие не должно противоречить общей цветовой гамме. Рекомендуется выбирать гармоничные, сочетающиеся между собой оттенки.
  2. При выборе двери необходимо учитывать освещение помещения, для которого она приобретается. Любой свет, будь то дневной или искусственный, сильно меняет восприятие текстуры и цвета каждой детали. 
  3. Текстура полотна из полипропилена способна имитировать дерево в естественной среде. Нужно посмотреть, дополнит ли стилистику помещения такая натуральность.
  4. Дизайн поверхности должен гармонично входить в общий интерьер комнаты. Разнообразные линии, полоски и вставки часто забирают на себя излишнее внимание или не сочетаются с другими предметами.

Отдать предпочтение одному изделию всегда дается не просто. Если вы потерялись в разнообразии моделей, цветов и характеристик, или просто не можете определиться с выбором — позвоните нам. Наши специалисты с удовольствием помогут подобрать нужную модель, которая подойдет по цене и стилистике вашего запроса.

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