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  6. Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
5,0
10 675

Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

5,0
Этот товар смотрят 17 человек
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 846176
Этот товар смотрят 32 человека

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 675
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 675 ₽
Коробка 868 ₽ x 3 шт.
Наличник 482 ₽ x 3 шт.
Изменить
14 725
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 780 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59132-3036 Коробка телескопическая AL ПП Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
59132-3036 ⋅ 868 ₽
 868
2 604
59275-3080 Наличник телескопический ПП Alaska МДФ Прямоугольный 2150*70*8
59275-3080 ⋅ 482 ₽
 482
1 446
Показать ещё
Дверь межкомнатная Порта-54 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×70
200×80
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Материал:
    Полипропилен

Характеристики

  • Артикул:
    58180-3928
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    21.8
  • Размер упаковки:
    201*81*3,8
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 4 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон двери установлен черный декоративный элемент. Дверь укомплектована механизмом защелки M-3-WC (магнитная, черная) для легкого и практически бесшумного закрывания.
Отделка
Гладкое покрытие на основе полипропилена (Южная Корея), имитирующее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Комплектующие
Врезная магнитная защелка Border (черная)

Характеристики

  • Артикул:
    58180-3928
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    21.8
  • Размер упаковки:
    201*81*3,8
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF

Отзывы и вопросы о товаре

6
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 3 оценок
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П
П Покупатель
06 октября 2025
5
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П
П Покупатель
05 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
05 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
6
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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