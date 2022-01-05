Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Bravo
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-21 Snow Art 200*80
Браво-21 Snow Art
4,8
4 452

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая

4,8
Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭКО Браво-21 Snow Art 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226993
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 342
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1064 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-1064 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Snow Art
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Snow Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-21 Grey Melinga 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-21 Bianco Veralinga 200*80
+11

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    153-0510
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0510
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери Винил серия Бархат Межкомнатные двери Альфа Межкомнатные одностворчатые двери Складные двери серии Twiggy Межкомнатные двери из массива сосны под покраску Межкомнатные двери Эмалит Классика Межкомнатные двери шириной 40 см Межкомнатные двери цвета Nordic Oak Межкомнатные двери Венге с черным стеклом Межкомнатные двери Варшавское шоссе

Отзывы и вопросы о товаре

12
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Р
05 января 2022
5
Достоинства
Полностью соответствуют картинке
Недостатки
нет
Комментарий
двери идеального качества, ручки до сих пор не расшатывались и не сломались, двери открываются и закрываются без каких либо проблем. Я заказывал установку этих дверей. Ребята сняли мне старые двери и установили новые. Спасибо!
Вам помог этот отзыв?
М
10 июля 2021
5
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Огромное спасибо компании мебель 169 за их качественную работу. Дверь привезли четко по расписанию, установка заняла маленький промежуток времени. Качество самой двери отменное.
Вам помог этот отзыв?
Л
05 июля 2021
5
Достоинства
Не скрипит; не шатается, всё ровно и надежно
Недостатки
Не выявлены
Комментарий
Красивые двери хорошего качества. Я искала красивые, аккуратно выполненные, но не очень дорогие шпонированные двери. Знакомые посоветовали обратить внимание на фабрику "мебель 169", на тот момент я о таком производителе не слышала и рекламы не видела, в итоге заказом осталась очень довольна. Качество реально на высоте
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 12 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Grey Wood глухая
Браво-23 Grey Wood
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Wood глухая
Доставим завтра
Браво-22 Grey Wood
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Slate Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Slate Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Slate Art остекление Magic Fog
Браво-23 Slate Art
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Look Art
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Grey Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 Grey Wood
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Snow Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Snow Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Grey Wood
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 White Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Nordic Oak глухая
Браво-0 Nordic Oak
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Look Art глухая
Доставим завтра
Браво-0 Look Art
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Slate Art глухая
Браво-0 Slate Art
3 892

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-30» Snow Melinga остекление Mirox Grey
Браво-30 Snow Melinga
4 872
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть