Выезд дизайнера на дом

Оставьте заявку Менеджер позвонит вам и подтвердит дату, время и место встречи Ожидайте менеджера Специалист приедет к вам в назначенное время по указанному адресу Получите расчёт под ключ на месте Специалист проведёт замеры, подберёт модели дверей и сформирует детальный расчёт

Что входит в услугу: 1. Развернутая презентация по моделям, фурнитуре и вариантов отделки 2. Демонстрация образцов 3. Замер дверных проёмов, а именно: определение размеров проемов: высота и ширина

толщину стен

кривизну стен

материал стен

тип открывания дверей

сторону и схему открывания двери

количество погонажа (наличники, дверные коробки, доборы)

наличие порогов

перекрытие отделочного слоя

дополнительные работы 4. Подбор оптимальных решений (помощь в большом ассортименте продукции) 5. Оформление необходимых услуг 6. Расчёт под ключ на месте

Условия Стоимость: 1500 рублей + 30 рублей за каждый километр от МКАД При оформлении заказа на объекте сумма 1500 рублей включается в стоимость покупки. Если покупка не совершается, клиент оплачивает услугу выезда дизайнера в размере 1500 рублей

Мы предлагаем услугу выезда менеджера к вам на объект для подбора дверей, которые идеально впишутся в ваш интерьер. Специалист предоставит вам каталоги и образцы продукции, а также учтёт ваши пожелания и особенности помещения. Вы узнаете о различных типах конструкций, замках, материалах и терморазрыве, чтобы сделать осознанный выбор характеристик: взломостойкость, утепление, шумоизоляцию и т. д. После консультации менеджер проведёт замер проёма, оформит заказ и договор на месте. Вам останется только согласовать время установки.