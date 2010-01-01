Выезд дизайнера на дом

Мы предлагаем услугу выезда менеджера к вам на объект для подбора дверей, которые идеально впишутся в ваш интерьер. Специалист предоставит вам каталоги и образцы продукции, а также учтёт ваши пожелания и особенности помещения. Вы узнаете о различных типах конструкций, замках, материалах и терморазрыве, чтобы сделать осознанный выбор характеристик: взломостойкость, утепление, шумоизоляцию и т. д. После консультации менеджер проведёт замер проёма, оформит заказ и договор на месте. Вам останется только согласовать время установки.
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Менеджер позвонит вам и подтвердит дату, время и место встречи
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Специалист приедет к вам в назначенное время по указанному адресу
Получите расчёт под ключ на месте
Специалист проведёт замеры, подберёт модели дверей и сформирует детальный расчёт
Что входит в услугу:
1. Развернутая презентация по моделям, фурнитуре и вариантов отделки
2. Демонстрация образцов
3. Замер дверных проёмов, а именно:
- определение размеров проемов: высота и ширина
- толщину стен
- кривизну стен
- материал стен
- тип открывания дверей
- сторону и схему открывания двери
- количество погонажа (наличники, дверные коробки, доборы)
- наличие порогов
- перекрытие отделочного слоя
- дополнительные работы
4. Подбор оптимальных решений (помощь в большом ассортименте продукции)
5. Оформление необходимых услуг
6. Расчёт под ключ на месте
Условия
Стоимость: 1500 рублей + 30 рублей за каждый километр от МКАД При оформлении заказа на объекте сумма 1500 рублей включается в стоимость покупки. Если покупка не совершается, клиент оплачивает услугу выезда дизайнера в размере 1500 рублей