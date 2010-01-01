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Ламинат 32 класса

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Varioclic Premium Medium 686 Marmaris (1,6216 кв.м.)
Доставим завтра
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
499 999 ₽ -50%
Ламинат ECO-TEC 2079 Дуб Миллениум АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
674
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат Balterio Vitality Style Aqua
 
1 928
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56159 Tula
Ламинат Classen Sensa Lifestyle
1 930
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Дуб Тасмания AC4/32 4V
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect
1 928
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Орех отобранный AC4/32 4V
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect
1 542
Ламинат Classen Visio Grande Aqua Protect 56020 Бетон Серый
Ламинат Classen Visio Grande Aqua Protect
2 090
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 179 Горный серый дуб AC4/32 V
Ламинат Balterio Vitality Style Aqua
 
1 542
Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect
2 115
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium 684 Didim (1287x157,5x10) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
999
Ламинат ECO-TEC 3529 Дуб Олинда АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
680
Ламинат Classen XL Aqua Protect 56216 Дуб натуральный
Ламинат Classen XL Aqua Protect
1 920
Ламинат ECO-TEC D7061 Дуб Анвер АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
680
Ламинат Kronospan Castello Classic 5236 Дуб Гренландский
Ламинат Castello Classic
635
Ламинат Classen Visio Grande Aqua Protect 56031 Бетон Песочный
Ламинат Classen Visio Grande Aqua Protect
2 090
Ламинат Classen Visio Grande Aqua Protect 56019 Шифер Эстрик белый
Ламинат Classen Visio Grande Aqua Protect
2 090
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат Balterio Vitality Style Aqua
 
1 928
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 175 Дуб Brandon AC4/32 V
Ламинат Balterio Vitality Style Aqua
 
1 928
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 178 Изящный современный дуб AC4/32 V
Ламинат Balterio Vitality Style Aqua
 
1 542
Ламинат Classen Pool Aqua Protect 52346 Дуб светло-серый
Ламинат Classen Pool Aqua Protect
1 845
Varioclic Premium Medium 57B Fogo (1,6216 кв.м.)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium 861 Beykoz (1287x157,5x10) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium 687 Side (1287x157,5x10) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium 685 Fethiye (1287x157,5x10) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium 862 Kadikoy (1287x157,5x10) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM-685 Fethiye (1,287x0,1575x0,08) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM-862 Kadikoy (1,287x0,1575x0,08) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM-687 Side (1,287x0,1575x0,08) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM
999
Ламинат EVENTUM 1848 Дуб Монолит AC 4/32
Ламинат Kronostar Eventum
 
877
Ламинат EVENTUM 1812 Дуб Парадайз AC 4/32
Ламинат Kronostar Eventum
 
877
Ламинат ECO-TEC 1805 Дуб Дворцовый АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
674
Ламинат ECO-TEC 1811 Дуб Каньон АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
674
Ламинат EVENTUM 1847 Дуб Супремо AC 4/32
Ламинат Kronostar Eventum
 
876
Ламинат Galaxy D 3007 Ясень Стокгольм AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 2987 Дуб Ретушированный AC 4/32 V4
Ламинат Galaxy D
 
842
Ламинат Galaxy D 1816 Дуб Либерти AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 1815 Дуб Лунный AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 1807 Дуб Викинг AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 2304 Дуб Ахад AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 2987 Дуб Ретушированный AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 1815 Дуб Лунный AC 4/32 V4
Ламинат Kronostar Galaxy
 
842
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56168 Iscala
Ламинат Classen Sensa Lifestyle
1 930
Ламинат Classen Pool 52341 Дуб светло-коричневый
Ламинат Classen Pool
1 845
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium 865 Uskudar (1287x157,5x10) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
999
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат Classen Sensa Lifestyle
1 930
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM-861 Beykoz (1,287x0,1575x0,08) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM-686 Marmaris (1,287x0,1575x0,08) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM
999
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM-865 Uskudar (1,287x0,1575x0,08) (1,6216)
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium PM
999
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В каталоге нашего интернет-магазина вы найдете большую коллекцию ламинатов 32 класса от российских и зарубежных фирм-производителей. Благодаря недорогой, выгодной стоимости за высококачественный, износостойкий пол, ламинаты 32 класса пользуются неизменным спросом у населения и представителей юридических лиц.

Характеристики и назначение ламинатов 32 класса:

  • выдерживают высокие нагрузки, устойчивы к механическим воздействиям, царапинам;
  • длительный срок службы. В общественных местах, приемных, офисах — до 9 лет, в домах и квартирах — до 20 лет. При этом не требуется периодический косметический ремонт, как в случае с натуральным паркетом или досками;
  • можно использовать с теплыми полами;
  • высокая экологичность, безопасность для здоровья.

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