В каталоге нашего интернет-магазина вы найдете большую коллекцию ламинатов 32 класса от российских и зарубежных фирм-производителей. Благодаря недорогой, выгодной стоимости за высококачественный, износостойкий пол, ламинаты 32 класса пользуются неизменным спросом у населения и представителей юридических лиц.

Характеристики и назначение ламинатов 32 класса:

выдерживают высокие нагрузки, устойчивы к механическим воздействиям, царапинам;

длительный срок службы. В общественных местах, приемных, офисах — до 9 лет, в домах и квартирах — до 20 лет. При этом не требуется периодический косметический ремонт, как в случае с натуральным паркетом или досками;

можно использовать с теплыми полами;

высокая экологичность, безопасность для здоровья.

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