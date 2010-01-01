Складные двери – это оптимальный вариант для небольших, малогабаритных комнат. В отличие от распашных конструкций, они не требуют наличия свободного пространства диаметром в 80-90 см перед собой. Открывается данный тип дверей вбок, скользя на роликах по направляющим, наподобие книжки. Кроме того, оригинальная, компактно складывающаяся, конструкция является «изюминкой» интерьера, дополняет и подчеркивает дизайн комнат и коридоров.

Особенности складных дверей

Кроме необычного внешнего вида, раскладные межкомнатные двери радуют своими эксплуатационными качествами. Они удобны в транспортировке, монтируются и демонтируются без проблем. У них очень мягкий, бесшумный ход при открывании и закрывании и есть стопора, которые позволяют зафиксировать створки в нужном положении.

Выпускаются разные типы дверей:

односторонние, с двумя равными створками на подвижных шарнирах, отъезжающими вбок;

у симметричных линии сгиба разделяют полотно на 2-5 частей с одинаковой шириной;

асимметричные при открывании разделяются на разноразмерные части;

двусторонние снабжены складным механизмом. Они разделяются по центру на две равные части и складываются по сторонам проема.

Данная модель более безопасна, чем традиционные распашные системы. Благодаря плавному ходу, ими трудно нанести травму, прижать палец или конечность.

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