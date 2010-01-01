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Двери Книжка

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Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Bravo-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Bravo-22 Bianco Veralinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Cappuccino Melinga глухая
Браво-21 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Bravo-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Melinga глухая
Хит
Браво-21 Snow Melinga
4 032
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 White Matt
4 133 4 592 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-22» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
4 592
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Браво-0 Super White
3 892
Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая
Порта-21 Anegri Veralinga
3 920 4 900 ₽ -20%
Дверь межкомнатная складная из ПВХ "Браво-0" Grey Pro глухая
Браво-0 Grey Pro
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Snow Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Grey Melinga остекление Magic Fog
Браво-23 складная Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-23 Snow Melinga
4 592
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Total Black глухая
Браво-0 Total Black
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Браво-0 Cappuccino Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Браво-0 Bianco Veralinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Grey Melinga глухая
Браво-21 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Melinga глухая
Браво-0 Grey Melinga
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» Л-14 (Белый) глухая
Новинка
Гост-0 Л-14 (Белый)
1 702 2 002 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Wenge Melinga глухая
Браво-0 Wenge Melinga
3 612
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Складные двери – это оптимальный вариант для небольших, малогабаритных комнат. В отличие от распашных конструкций, они не требуют наличия свободного пространства диаметром в 80-90 см перед собой. Открывается данный тип дверей вбок, скользя на роликах по направляющим, наподобие книжки. Кроме того, оригинальная, компактно складывающаяся, конструкция является «изюминкой» интерьера, дополняет и подчеркивает дизайн комнат и коридоров.

Особенности складных дверей

Кроме необычного внешнего вида, раскладные межкомнатные двери радуют своими эксплуатационными качествами. Они удобны в транспортировке, монтируются и демонтируются без проблем. У них очень мягкий, бесшумный ход при открывании и закрывании и есть стопора, которые позволяют зафиксировать створки в нужном положении.

Выпускаются разные типы дверей:

  • односторонние, с двумя равными створками на подвижных шарнирах, отъезжающими вбок;
  • у симметричных линии сгиба разделяют полотно на 2-5 частей с одинаковой шириной;
  • асимметричные при открывании разделяются на разноразмерные части;
  • двусторонние снабжены складным механизмом. Они разделяются по центру на две равные части и складываются по сторонам проема.

Данная модель более безопасна, чем традиционные распашные системы. Благодаря плавному ходу, ими трудно нанести травму, прижать палец или конечность.

Чтобы купить стильные, элегантные складные двери достаточно выбрать подходящий вариант в каталоге, и оформить заказ. Мы предлагаем филенчатые и царговые типы дверей из массива разных пород древесины, по недорогим ценам. Также, у нас вы можете заказать доставку прямо на квартиру или в частный дом, воспользоваться услугами мастеров-установщиков и замерщиков. Вся продукция сертифицирована, служит безупречно в течение многих лет.