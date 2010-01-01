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Рассрочка и кредит

Покупай сейчас- плати потом!
Приобретайте товары в рассрочку через платформу «POS-Credit» в интернет-магазине «169.ru». Всё очень просто: вы получаете товар сейчас, а платите позже, когда у вас будут деньги! Рассрочка оформляется на прямую у банков-партнеров.
Условия:
  • Рассрочка на весь товар до 6 месяцев
  • Лимит на кредит и рассрочку 3 000 ₽-3 000 000 ₽
  • Без первоначального взноса.
  • Кредит 3-36 месяцев
  • От 18 и до 75 лет
Банки-партнеры: